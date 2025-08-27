Hungary cảnh báo điều xảy ra với Ukraine nếu tiếp tục tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Kyiv Post.

Ông Szijjarto cáo buộc Kiev đang theo đuổi “chính sách công khai chống Hungary” và ám chỉ rằng Budapest có thể tạo ra “khó khăn” cho Ukraine trong lĩnh vực năng lượng.

“Ukraine nên nhớ điều này khi đưa ra quyết định có nên tiếp tục đánh bom đường ống Druzhba hay không. Hãy ghi nhớ điều đó”, ông nói.

Theo Ngoại trưởng Hungary, Budapest hiện cung cấp khoảng 30–40% lượng điện nhập khẩu của Ukraine. Nếu Hungary dừng cung cấp điện, Ukraine có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Ông Szijjarto nhấn mạnh: “Nhiều loại năng lượng được chuyển từ Hungary sang Ukraine, trong đó đặc biệt quan trọng là điện năng, chiếm tới 30–40% lượng nhập khẩu hàng tháng của họ. Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu nguồn cung này bị cắt đi”.

Ông cũng lưu ý rằng bất kỳ hạn chế nào trong lĩnh vực năng lượng “sẽ tác động trực tiếp đến người dân, các gia đình và trẻ em ở Ukraine”. “Chúng tôi không mong điều gì bất lợi cho người dân và các gia đình Ukraine”, ông Szijjarto nói thêm.

Hôm 26/8, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cảnh báo “hậu quả nghiêm trọng” đối với Ukraine. Ông Orban nói Ukraine không thể tiến gần hơn tới lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) bằng cách “đe dọa, tống tiền hay gây áp lực” lên các nước thành viên trong liên minh.

Từ đầu tháng 8, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhiều lần nhằm vào các trạm bơm thuộc đường ống Druzhba. Các cuộc tấn công vào ngày 13, 18 và 21/8 đã làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu Nga cho Hungary và Slovakia.

Cả hai quốc gia đã gửi khiếu nại lên Ủy ban châu Âu. Tuần trước, ông Orban còn viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Truyền thông Hungary cho biết ông Trump đã phản hồi rẳng “rất tức giận” trước tình hình này.