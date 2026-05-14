Ô tô ‘ngửa bụng’ tại Hà Nội sau sự cố bất ngờ

Sáng 14/5, tại khu vực đường dẫn vào hầm chui Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một ô tô lật ngửa giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, tài xế Lưu Ngọc S. (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30G-001.XX lưu thông theo hướng từ Đại lộ Thăng Long đi Trần Duy Hưng. Khi di chuyển đến đầu đường dẫn vào hầm chui Trung Hòa, phương tiện bất ngờ bị nổ lốp trước, dẫn đến mất lái rồi lật ngửa trên đường.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng sau cú lật. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, tài xế tự thoát ra ngoài an toàn.

Một vụ ô tô ngửa bụng vừa xảy ra tại Hà Nội sau sự cố nổ lốp, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn.

"Qua kiểm tra nồng độ cồn, không phát hiện tài xế Lưu Ngọc S. vi phạm", đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp xe, đặc biệt trước khi di chuyển trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn hoặc tốc độ cao nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.