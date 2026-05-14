Theo Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt, thời gian qua đơn vị phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước triển khai nhiều hoạt động điều tra, giám sát đa dạng sinh học bằng công nghệ hiện đại. Qua quá trình nghiên cứu bằng bẫy ảnh, các nhà khoa học ghi nhận được hình ảnh cá thể sói lửa (Cuon alpinus) xuất hiện trong rừng tự nhiên của Pù Hoạt.

Lần đầu ghi nhận hình ảnh sói lửa quý hiếm ở Pù Hoạt.

Hình ảnh này sau đó được Trung tâm nghiên cứu IZW của Cộng hòa Liên bang Đức giám định và xác nhận. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí của Trường Đại học Cambridge vào tháng 2/2026.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu BTTN Pù Hoạt cho biết, việc ghi nhận được hình ảnh sói lửa ngoài thực địa là cơ sở khoa học quan trọng để khẳng định sự tồn tại của loài động vật quý hiếm này tại Pù Hoạt, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội cho công tác nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

Hình ảnh cá thể sói lửa quý hiếm được ghi nhận qua bẫy ảnh trong rừng tự nhiên tại Khu BTTN Pù Hoạt (Nghệ An).

Theo Sách đỏ Việt Nam, sói lửa thuộc nhóm CR - cực kỳ nguy cấp, đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất cao ngoài tự nhiên. Loài này thường sống ở các khu rừng già, ít bị tác động và có vùng phân bố hẹp.

Tại Việt Nam, trước đây sói lửa chỉ được ghi nhận phân bố ở một số khu vực như Mường Nhé (Điện Biên cũ), Pù Luông, Xuân Liên, Bến En, Pù Hu (Thanh Hóa), Phong Nha - Kẻ Bàng, Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị) và Pù Hoạt (Nghệ An). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hình ảnh thực tế của loài này được ghi nhận tại Pù Hoạt, qua đó chứng minh sự tồn tại của chúng trong tự nhiên.

Các nhà khoa học cho biết, sói lửa có hình dáng khá giống chó nhà, nặng khoảng 8-20 kg, lông màu đỏ da bò, chân cao khỏe và thường sinh sống theo đàn. Những năm gần đây, quần thể loài này suy giảm mạnh do mất rừng, suy thoái sinh cảnh và từng bị săn bắt quá mức.

Việc liên tiếp ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm như beo lửa, mèo gấm, mèo rừng và nay là sói lửa cho thấy giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của Khu BTTN Pù Hoạt, đồng thời phản ánh hiệu quả của công tác bảo tồn rừng và động vật hoang dã tại địa phương.