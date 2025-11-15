Thông điệp Tổng thống Venezuela gửi ông Trump

Tổng thống Venezuela – ông Nicolas Maduro (ảnh: Reuters)

Hôm 14/11, ông Maduro xuống đường và tham gia mít tinh cùng thanh niên ở Caracas (thủ đô Venezuela). Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân nước này đoàn kết, chống lại mối đe dọa từ bên ngoài.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên CNN, ông Maduro gửi thông điệp tới người dân Mỹ bằng tiếng Tây Ban Nha: “Hãy đoàn kết vì hòa bình của châu Mỹ. Không còn những cuộc chiến bất tận. Không còn những cuộc chiến phi nghĩa. Không còn tình trạng như Libya. Không còn tình trạng như Afghanistan”.

Khi được hỏi về một thông điệp gửi riêng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Maduro nói bằng tiếng Anh: “Hòa bình. Vâng, đó là hòa bình”.

Tổng thống Venezuela không trả lời trực tiếp liệu ông có lo ngại về khả năng Mỹ tấn công quân sự hay không. Maduro cho biết, ông chỉ tập trung vào việc điều hành đất nước một cách hòa bình.

Các phát biểu của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Venezuela gia tăng. Từ tháng 9, Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến tới vùng biển Caribe và tiến hành ít nhất 20 cuộc tấn công nhằm vào các “xuồng chở ma túy”, khiến 80 người thiệt mạng.

Theo CNN, Mỹ đang duy trì khoảng 15.000 quân ở vùng biển Caribe, với hơn 10 tàu chiến, cùng USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất của Mỹ.

Hôm 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố một chiến dịch quân sự mới, nhằm chống lại “các đường dây ma túy” theo lệnh Tổng thống Trump.

“Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh hành động và Bộ Chiến tranh sẵn sàng. Hôm nay, tôi xin công bố Chiến dịch Southern Spear”, ông Hegseth thông báo trên mạng xã hội X, lưu ý rằng chiến dịch này sẽ bảo vệ nước Mỹ và cả Tây Bán cầu khỏi “những đường dây buôn ma túy”.

Hôm 14/11, Reuters/Ipsos công bố kết quả thăm dò mới cho thấy, chỉ có 29% người Mỹ tham gia khảo sát ủng hộ việc quân đội Mỹ tiêu diệt các nghi phạm buôn ma túy trên vùng biển Caribe mà không qua xét xử, trong khi tỷ lệ phản đối là 51%.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn của NBC News, Tổng thống Colombia Gustavo Petro chỉ trích ông Trump “quá hung hăng” khi cho phép quân đội phóng tên lửa vào các “xuồng chở ma túy”.

“Theo đúng quy trình và cách đối xử văn minh với con người, họ nên bị bắt và bị giam giữ”, ông Petro nói.

Theo ông Petro, một số người trên thuyền không phải tội phạm, mà chỉ được các băng đảng ma túy thuê.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump cho rằng, việc sử dụng lực lượng quân sự phá hủy các "xuồng chở ma túy" là cần thiết, để bảo vệ người Mỹ.