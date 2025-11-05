Nga nói về khả năng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik cho Venezuela

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Telegraph.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga Alexei Zhuravlyov gần đây nói Nga có thể cung cấp Oreshnik cho Venezuela, quốc gia mà ông gọi là “bạn bè thân thiết”.

“Tôi không thấy có bất kỳ trở ngại nào trong việc chuyển giao cho quốc gia thân thiện những phát triển mới như Oreshnik, hoặc những hệ thống đã được chứng minh như tên lửa Kalibr”, ông Zhuravlyov nói với báo Nga Gazeta.ru vào tuần này.

“Thông tin về khối lượng và chủng loại chính xác của các thiết bị được nhập khẩu từ Nga hiện là bí mật, vì thế Mỹ có lẽ sẽ còn phải bất ngờ”, ông nói thêm.

Theo ông Zhuravlyov, Nga và Venezuela vừa phê chuẩn một thỏa thuận tương trợ quân sự, trong đó Moscow cam kết mở rộng hợp tác kỹ thuật và tăng cường năng lực phòng thủ cho Caracas.

Oreshnik là mẫu tên lửa siêu vượt âm tầm trung, có thể mang đầu đạn thường hoặc hạt nhân, với khả năng tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ châu Âu trong vòng chưa đầy một giờ nếu được phóng từ Nga hoặc Belarus.

Ảnh vệ tinh cho thấy Venezuela triển khai các hệ thống phòng không Buk. Ảnh: TWZ.

Tên gọi “Oreshnik” trong tiếng Nga nghĩa là “cây phỉ”. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin từng khẳng định loại tên lửa này mạnh đến mức chỉ cần sử dụng vài quả với đầu đạn thông thường cũng đủ gây ra thiệt hại tương đương một vụ tấn công hạt nhân.

Tên lửa Oreshnik lần đầu được sử dụng trong thực chiến tại thành phố Dnipro, miền trung Ukraine vào tháng 11/2024.

Trả lời trên tờ Gazeta.ru, ông Zhuravlyov cũng xác nhận rằng “các hệ thống phòng không Pantsir-S1 và Buk-M2E vừa được vận chuyển đến Caracas bằng máy bay vận tải Il-76”.

Theo dữ liệu trên trang theo dõi hàng không FlightRadar24, máy bay vận tải Ilyushin Il-76 của Nga đã hạ cánh xuống thủ đô Caracas, Venezuela vào ngày 26/10, sau khi hạ cánh tại một số quốc gia ở châu Phi.

Theo trang The War Zone (TWZ) của Mỹ, ảnh vệ tinh mới được chụp gần đây cho thấy các hệ thống phòng không Buk đã được Venezuela đặt trong trạng thái trực chiến.

Ông Zhuravlyov nhấn mạnh nếu Nga cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Venezuela, bao gồm tên lửa Oreshnik, thì điều đó hoàn toàn không vi phạm bất cứ thỏa thuận quốc tế nào.

Diễn biến mới xuất hiện sau khi tờ Washington Post đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuần trước gửi thư tới Nga, đề nghị Moscow hỗ trợ thêm hệ thống phòng không và giúp bảo dưỡng các chiến đấu cơ Su-30MK2.