Vì sao Nguyễn Thanh Hải từng rút khỏi câu lạc bộ phòng chống tội phạm?

Ngày 1-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Nguyễn Thanh Hải ("hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải), Huỳnh Cao Cường (TikToker), Trần Văn Chương cùng 38 đối tượng với 5 tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán người"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O'Smach, tỉnh Oddar Meanchey Campuchia.

Nguyễn Thanh Hải từng nổi tiếng tại tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM, với vai trò "hiệp sĩ", nhiều người thường gọi Hải với cái tên "Hải săn bắt cướp".

Hải cũng là một trong những người đầu tiên tham gia mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm (PCTP) với vai trò là đội trưởng đội xung kích phòng chống tội phạm trong câu lạc bộ phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời đó, Câu lạc bộ PCTP đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ được thành lập vào năm 1997 với tên gọi ban đầu là "Đội dân quân tự vệ giữ gìn trật tự công cộng và vây bắt các đối tượng trộm, cướp, cướp giật" thí điểm ở phường Phú Hòa và phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ).

Đến năm 2019, sau 23 năm gắn bó với Câu lạc bộ PCTP phường Phú Hòa, Hải xin ra khỏi câu lạc bộ vì cho rằng quy chế bó buộc.

Quá trình hoạt động, Hải vướng nhiều lùm xùm, đáng chú ý, năm 2020 "đồng đội" cũ tố cáo Nguyễn Thanh Hải ăn chặn tiền nhà tài trợ và thích sống ảo...

Hay như liên quan đến vụ Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) bắn chết 5 người; ông Nguyễn Thanh Hải (tức "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) đã đăng lên trang YouTube cá nhân đoạn clip nói rằng Tuấn gọi cho ông ngỏ ý muốn ra đầu thú. Đoạn clip dài hơn 10 phút đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã xác định cuộc gọi cho Nguyễn Thanh Hải tự xưng là Tuấn "khỉ" là giả.

Từ năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã có Quyết định 34/QĐ-UBND ban hành kèm theo quy chế tổ chức, hoạt động của các Câu lạc bộ PCTP trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định này, những "hiệp sĩ" tham gia truy bắt tội phạm được công an các cấp trang bị, tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng truy bắt tội phạm và được pháp luật bảo vệ khi xảy ra tai nạn, thương vong về người theo quy định tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thành viên Câu lạc bộ PCTP còn được cấp tiền xăng xe đi tuần tra, văn phòng phẩm...

Ngoài ra, các thành viên câu lạc bộ còn được trang bị gậy cao su, găng tay bắt dao... và được khen thưởng bằng tiền mặt sau những vụ bắt trộm, cướp; được hỗ trợ, thăm hỏi (ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên) khi bị nạn.

Hàng năm, lực lượng công an tổ chức các lớp bồi dưỡng về chức năng, nhiệm vụ đồng thời quán triệt, hướng dẫn nâng cao kiến thức về pháp luật, cách nhận biết, nhận dạng đối tượng phạm tội. Đặc biệt là tập huấn về võ thuật, những tư thế phòng thủ, tấn công khi bắt các đối tượng tội phạm được hiệu quả và an toàn.

Qua hơn 20 năm hoạt động, mô hình Câu lạc bộ PCTP đã phát triển rộng khắp, 91/91 xã phường, thị trấn thành lập Câu lạc bộ PCTP, có ban chủ nhiệm và hội viên.

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, TPHCM (sáp nhập từ các phường Phú Hòa, Phú Lợi, Hiệp Thành của TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ), cho biết sau khi Bình Dương sáp nhập với TPHCM thì mô hình Câu lạc bộ PCTP không còn hoạt động.

"Hiện nay, TPHCM vẫn chưa có hướng dẫn cho địa phương về mô hình này" - ông Khanh cho hay.