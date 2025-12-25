Nhà Trắng chỉ thị quân đội tập trung phong tỏa dầu mỏ Venezuela

Động thái này cho thấy Washington hiện ưu tiên sử dụng các biện pháp kinh tế hơn là quân sự để gây sức ép lên Caracas.

“Dù các phương án quân sự vẫn tồn tại, nhưng trọng tâm trước mắt là sử dụng sức ép kinh tế thông qua việc thực thi các lệnh trừng phạt nhằm đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn”, quan chức giấu tên Mỹ cho biết hôm 24/12.

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu chở dầu Venezuela bị tịch thu xuất hiện gần bờ biển Galveston, bang Texas. Ảnh: Reuters

Trong khi Tổng thống Donald Trump công khai tỏ ra dè dặt về mục tiêu cụ thể với Venezuela, Reuters cho biết ông đã âm thầm gây sức ép buộc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro rời khỏi đất nước. Hôm 22/12, ông Trump nói rằng nếu ông Maduro từ bỏ quyền lực thì đó sẽ là một quyết định “khôn ngoan”.

“Những nỗ lực đó cho đến nay đã tạo ra sức ép rất lớn với ông Maduro và giới chức tin rằng đến cuối tháng 1/2026, Venezuela sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nếu không chấp nhận những nhượng bộ đáng kể trước Mỹ”, quan chức Mỹ tiết lộ.

Ông Trump cáo buộc Venezuela đã tuồn ma túy vào Mỹ và trong nhiều tháng qua, chính quyền của ông đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tàu xuất phát từ Nam Mỹ mà Washington cho là chở ma túy. Nhiều quốc gia đã lên án các hành động này, coi đó là những vụ giết người ngoài khuôn khổ pháp luật.

Ông Trump cũng nhiều lần đe dọa sẽ bắt đầu ném bom các cơ sở hạ tầng ma túy trên đất liền, đồng thời đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật nhằm vào Caracas.

Trong tháng này, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã chặn giữ hai tàu chở dầu tại vùng biển Caribe, cả hai đều chở đầy dầu thô của Venezuela. Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc, ông Samuel Moncada, tuyên bố hôm 23/12 rằng: “Mối đe dọa không phải là Venezuela. Mối đe dọa chính là chính phủ Mỹ”.

Quan chức Nhà Trắng không nói rõ việc quân đội “gần như tập trung hoàn toàn” vào ngăn chặn dầu mỏ Venezuela sẽ được triển khai cụ thể ra sao. Quân đội Mỹ hiện diện trên toàn cầu và phần lớn nhiệm vụ cũng như năng lực của họ không liên quan trực tiếp đến hoạt động đánh chặn trên biển.

Lầu Năm Góc đã triển khai một lực lượng quân sự quy mô lớn tại khu vực Caribe, với hơn 15.000 binh lính, bao gồm một tàu sân bay, 11 tàu chiến và hàng chục tiêm kích F-35. Dù một số phương tiện có thể được sử dụng để hỗ trợ thực thi lệnh trừng phạt, nhiều khí tài khác như tiêm kích, lại không phù hợp cho nhiệm vụ này.

Hôm 23/12, Mỹ thông báo với Liên Hợp Quốc rằng nước này sẽ áp đặt và thực thi các biện pháp trừng phạt “ở mức tối đa” nhằm tước đi nguồn lực của ông Maduro. Đầu tháng này, ông Trump đã ra lệnh “phong tỏa” toàn bộ các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.