Thông điệp Liên bang và cách ông Trump giải quyết các hồ sơ "nóng" đối ngoại

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 24/2, Tổng thống Trump ca ngợi việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Gaza, nỗ lực đưa các con tin bị Hamas bắt giữ trở về nước, việc bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro tại Venezuela, cũng như gây sức ép buộc các đồng minh trong NATO tăng chi tiêu quốc phòng - những điều ông coi là các thành tựu nổi bật.

Toàn cảnh Tổng thống Trump đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang tối 24/2 (giờ Mỹ). Ảnh: AP

Trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy người dân Mỹ ngày càng quan tâm tới tình hình kinh tế, nhiệm vụ của ông Trump trong Thông điệp Liên bang tối 24/2 còn là xoa dịu sự hoài nghi gia tăng về việc liệu ông có còn trung thành với triết lý “Nước Mỹ trước tiên” sau một năm mà trọng tâm chính sách của ông nhiều thời điểm hướng ra bên ngoài. Sự dè dặt này thậm chí xuất hiện cả trong một số nhân vật từng được xem là đồng minh thân cận của ông. Tuy vậy, ông Trump lập luận rằng mình đang cân bằng đúng đắn giữa ưu tiên trong nước và việc sử dụng sức mạnh quân sự khi cần thiết.

“Với tư cách tổng thống, tôi sẽ kiến tạo hòa bình ở bất cứ nơi nào có thể nhưng tôi sẽ không bao giờ do dự đối đầu với các mối đe dọa với nước Mỹ ở bất kỳ đâu khi cần", ông Trump nói.

Theo khảo sát của AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công chúng (NORC) thực hiện trong tháng 2 và tháng 1/2026, 61% người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ không tán thành cách ông Trump xử lý chính sách đối ngoại, trong khi 56% cho rằng ông đã “đi quá xa” trong việc sử dụng quân đội Mỹ để can thiệp vào các quốc gia khác.

Liệu ông Trump có hành động quân sự với Iran?

Sự bất an gia tăng trong bối cảnh ông Trump đang cân nhắc khả năng gia tăng hành động quân sự nhằm vào Iran. Tuần trước, ông cảnh báo rằng “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu Tehran không đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner, dự kiến sẽ gặp lại các quan chức Iran tại Geneva vào 26/2, trong bối cảnh tàu chiến và chiến đấu cơ Mỹ được triển khai tăng cường tại Trung Đông.

Ông Trump cũng giải thích với công chúng Mỹ lý do ông cân nhắc hành động quân sự, chỉ 8 tháng sau khi tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ đã “xóa sổ” ba cơ sở hạt nhân then chốt của Iran và khiến Tehran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm hòa bình.

“Chúng tôi đã xóa sổ chúng và giờ họ muốn bắt đầu lại từ đầu. Tại thời điểm này, họ lại đang theo đuổi những tham vọng đen tối. Chúng tôi đang đàm phán với họ. Họ muốn đạt được thỏa thuận nhưng chúng tôi vẫn chưa nghe được những tuyên bố then chốt kiểu: "Chúng tôi sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân".

Tuy nhiên, con đường dẫn tới một thỏa thuận vẫn còn nhiều bất định, khi giới chức Iran cho biết họ chỉ sẵn sàng thảo luận về vấn đề hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ và Israel muốn mở rộng nội dung đàm phán sang chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và sự hậu thuẫn của Tehran đối với các lực lượng vũ trang trong khu vực, bao gồm Hezbollah, Hamas và Houthi.

Ông Trump gặp khó trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine?

Ngày 24/2 cũng đánh dấu tròn 4 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố có thể chấm dứt cuộc xung đột này chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện cam kết trên.

Giới chức Nga và Ukraine đang tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, song vẫn bất đồng sâu sắc về những vấn đề cốt lõi, bao gồm việc Moscow yêu cầu Kiev nhượng lại các vùng lãnh thổ nước này hiện kiểm soát, cũng như tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cơ sở lớn nhất châu Âu.

Trong 2 năm qua, lực lượng Nga tiến thêm khoảng 50 km vào khu vực phía Đông tỉnh Donetsk. Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn duy trì các yêu cầu tối đa, yêu cầu Kiev rút quân khỏi 4 khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn.

Về phần mình, ông Trump cho rằng việc Nga giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ này là điều khó tránh khỏi, đồng thời gây sức ép lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc đẩy một thỏa thuận nhằm cứu sống các sinh mạng. Tổng thống Mỹ được cho là mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, bất chấp những trở ngại hiện hữu. Ông Zelensky cho biết Nhà Trắng đã đặt ra mốc thời gian vào tháng 6 để chấm dứt chiến sự và nhiều khả năng sẽ gây sức ép lên cả hai bên để đáp ứng thời hạn này.

Vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Maduro và chính sách ngoại giao ở Tây Bán cầu

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, Tổng thống Donald Trump một lần nữa ca ngợi chiến dịch quân sự hồi tháng trước khiến nhà lãnh đạo Venezuela bị bắt giữ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mỹ ở Tây bán cầu như một trụ cột về an ninh và tầm ảnh hưởng.

Ông Trump tuyên bố Mỹ “vừa nhận được từ người bạn và đối tác mới - Venezuela hơn 80 triệu thùng dầu”, coi đây là một trong những thành tựu đối ngoại nổi bật. Trước đó, chính quyền ông Trump cho biết họ đã nỗ lực bán khoảng 30 - 50 triệu thùng dầu Venezuela bị kẹt do lệnh phong tỏa một phần mà Washington áp đặt.

Hành động quân sự quy mô lớn hồi đầu tháng 1/2026 của Mỹ nhằm vào Venezuela, trong đó Washington tuyên bố bắt giữ ông Nicolás Maduro và phu nhân, đã khiến nhiều nước phản ứng mạnh mẽ, coi đây là hành vi vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế. Sau chiến dịch, ông Trump kêu gọi các tập đoàn dầu khí Mỹ trở lại Venezuela nhanh chóng, với mục tiêu thu hút 100 tỷ USD đầu tư để sửa chữa cơ sở hạ tầng và khai thác triệt để nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ của nước này.

Chiến lược đối ngoại của ông Trump ở khu vực này, bao gồm không chỉ chiến dịch tại Venezuela mà còn việc đẩy mạnh chống buôn lậu ma túy và kiểm soát di cư bất hợp pháp, đã tạo ra mối lo ngại lớn trong nhiều quốc gia Mỹ Latinh. Ông Trump còn gọi chiến lược này là sự tiếp nối chủ trương “chống ảnh hưởng bên ngoài và khẳng định vai trò ưu tiên của Mỹ ở khu vực” tương tự như Học thuyết Monroe, với cách diễn giải và mở rộng căn bản hơn mà ông gọi là “Học thuyết Donroe”.

“Chúng tôi cũng đang khôi phục an ninh và vị thế của Mỹ ở Tây bán cầu, đồng thời hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia và chống lại bạo lực, ma túy, chủ nghĩa khủng bố cũng như sự can thiệp nước ngoài", ông Trump nói.

Chiến lược thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Trước bài phát biểu Thông điệp Liên bang, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích 6 thẩm phán, trong đó có 2 thẩm phán bảo thủ do chính ông bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu sau khi họ ra phán quyết bác bỏ việc ông viện dẫn đạo luật năm 1977 làm cơ sở pháp lý cho phần lớn các biện pháp thuế quan được áp dụng suốt một năm qua đối với cả đồng minh lẫn đối thủ của Mỹ.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu chính thức, ông sử dụng giọng điệu ôn hòa hơn, gọi đây là “một phán quyết đáng tiếc của Tòa án Tối cao Mỹ”.

Hôm 24/2, ông Trump cảnh báo các quốc gia trên thế giới cần tuân thủ các thỏa thuận thuế quan đã đạt được với Washington. Trên mạng xã hội, ông tuyên bố bất kỳ nước nào muốn chơi trò lợi dụng phán quyết của Tòa án Tối cao sẽ phải đối mặt với “mức thuế cao hơn nhiều, thậm chí tồi tệ hơn” so với những gì họ vừa đồng ý gần đây.

Cuối tuần qua, ông Trump thông báo sẽ nâng mức thuế toàn cầu mới lên 15%, nhằm thay thế nhiều loại thuế nhập khẩu đã bị Tòa án Tối cao tuyên là bất hợp pháp. Trước đó, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép bỏ qua Quốc hội để áp mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khắp thế giới, bắt đầu từ 24/2. Các mức thuế này có hiệu lực tối đa 150 ngày, trừ khi được Quốc hội gia hạn thêm thời gian.

“Tin tốt là hầu hết các quốc gia và doanh nghiệp đều muốn duy trì thỏa thuận mà họ đã ký", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh: “Thẩm quyền pháp lý mà tôi có với tư cách tổng thống để ký một thỏa thuận mới có thể còn bất lợi hơn nhiều cho họ. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục đi theo con đường thành công mà chúng tôi đã đàm phán trước khi Tòa án Tối cao có sự can thiệp đáng tiếc".