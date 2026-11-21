Trong tuần, tại một số địa phương đã diễn ra hội nghị công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư.

Chỉ định Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 20/11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, trao quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Trần Văn Cư. Ảnh: TTXVN.

Tại hội nghị, Ban Bí thư chỉ định đại tá Trần Văn Cư - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Trần Hữu Ích tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Sáng 19/11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích. Ảnh: Q.N.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố Quyết định số 432-QĐNS/TW ngày 9/11/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Trần Thế Phan tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 17/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị, công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân.

Ban Bí thư đồng thời chỉ định 5 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; ông Bùi Danh Đại - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng; ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Vũ Thanh Tùng làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 được công bố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng quyết định điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bà Đinh Thị Mai giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Trước đó, ngày 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bà Đinh Thị Mai - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 430-QĐNS/TW ngày 6/11/2026 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định bà Đinh Thị Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.