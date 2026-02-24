Tổng thống Trump: Mỹ có thể dễ dàng giành chiến thắng trước Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định giới lãnh đạo quân sự cấp cao tin rằng một cuộc chiến với Iran có thể “dễ dàng giành chiến thắng”, bất chấp những cảnh báo nội bộ về rủi ro thương vong và chi phí của một chiến dịch kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đề cập tới Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng vị tướng này phản đối khả năng Mỹ phát động chiến tranh với Iran.

“Ông ấy chỉ biết một điều duy nhất, đó là chiến thắng và nếu được giao nhiệm vụ, ông ấy sẽ dẫn đầu”, ông Trump viết.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề, chính Tướng Caine cùng các lãnh đạo quân sự khác đã bày tỏ quan ngại trong các cuộc trao đổi kín về quy mô, độ phức tạp cũng như nguy cơ thương vong đối với binh sĩ Mỹ nếu Washington tiến hành một chiến dịch quân sự lớn và kéo dài nhằm vào Iran.

Các quan chức trong Lầu Năm Góc cũng cảnh báo một chiến dịch như vậy có thể tạo ra sức ép đáng kể đối với lực lượng và khí tài đang được triển khai tại khu vực Trung Đông. Đồng thời, một cuộc xung đột kéo dài có nguy cơ làm suy giảm đáng kể kho dự trữ vũ khí của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Washington vẫn đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Israel và Ukraine.

Những diễn biến này xảy ra khi chính quyền Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông kể từ sau cuộc chiến tranh Iraq, trong khi các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn.

Dự kiến, các quan chức Mỹ và Iran sẽ tiếp tục gặp nhau tại Geneva vào ngày 26/2 tới, trong nỗ lực tìm kiếm lối thoát ngoại giao cho căng thẳng đang leo thang giữa hai bên.