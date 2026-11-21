Châu Âu vẫn sẵn sàng ủng hộ Ukraine. Ảnh: Strana.

Nghị sĩ châu Âu người Đức Moritz Koerner cho biết, chi phí của châu Âu mua khí đốt của Nga vượt xa số tiền viện trợ dành cho Kiev.

Ông viết rằng kể từ năm 2022, châu Âu đã chi 232 tỷ euro cho năng lượng của Nga và 231,5 tỷ euro cho viện trợ Ukraine.

"Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thiếu nhất quán của châu Âu" - ông nhận xét.

Riêng Pháp đã trả hơn gấp đôi số tiền mua khí đốt của Nga (40 tỷ euro) so với số tiền viện trợ cho Ukraine (16 tỷ euro). Tình hình tương tự cũng xảy ra với Ý.

Ngược lại, tại Đức, khối lượng viện trợ cho Ukraine lại cao hơn so với khoản thanh toán cho các nguồn năng lượng của Nga: khoảng 75 tỷ euro so với 69 tỷ euro.

Nghị Kerner tin rằng nếu châu Âu thực sự muốn đạt được hòa bình, họ phải cung cấp cho Kiev đủ nguồn lực tài chính để chống lại Nga.

Gấp rút nhập khẩu LNG Nga

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, trong 9 tháng qua, 12 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã được vận chuyển đến EU. Ông nhận định: "Con số này thậm chí còn cao hơn năm ngoái. Có vẻ như các đối tác châu Âu của chúng ta đang rất muốn nhanh chóng bổ sung nguồn cung và mua thêm trước ngày 1/1".

Thực tế, con số này còn cao hơn - tăng 9,5%, tương đương 7,88 tỷ euro, theo Kpler.

Trong tháng 10, thêm 705 tấn hàng đã được vận chuyển, trị giá 839 triệu euro. Pháp là nước mua chính, chiếm 70% tổng lượng hàng vận chuyển đến EU. Tây Ban Nha và Hà Lan cũng nằm trong top ba nước nhập khẩu hàng đầu.

Sebastian Rotters, một chuyên gia về trừng phạt tại tổ chức môi trường Urgewald của Đức, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: "Mỗi tháng giao dịch LNG không bị gián đoạn thêm đều đồng nghĩa với nguồn thu mới cho Nga".

Lệnh cấm nhập khẩu LNG có hiệu lực vào ngày 1/1, giữa lúc châu Âu đang trải qua mùa đông khí đốt khắc nghiệt nhất, với lượng dự trữ thấp. Châu Âu phải đối mặt với cái giá phải trả cho những nguyên tắc của mình.

Đây là một thử thách khó khăn. Pavel Sevostyanov - Phó Giáo sư Khoa Phân tích Chính trị và Các Quá trình Tâm lý Xã hội tại Đại học Kinh tế Plekhanov của Nga nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ có thể bù đắp một phần cho khối lượng hàng hóa bị mất, nhưng vấn đề về giá cả và độ tin cậy của nguồn cung vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo Roman Danilov, Phó Giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính, những người chịu thiệt hại sẽ là người dân và ngành công nghiệp, những người buộc phải trả giá cho các quyết định chính trị của chính phủ bằng tiền túi của mình.

Còn một vấn đề khác nữa: khi châu Âu ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Mỹ, nền độc lập chính trị của châu Âu đang bị đe dọa.