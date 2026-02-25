Tổng thống Trump nói gì về thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Gaza?

“Tôi đã đàm phán để từng con tin, cả còn sống lẫn đã thiệt mạng, đều được đưa về nhà. Các bạn có tin được không? Không ai nghĩ điều đó là khả thi", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang tối 24/2 (giờ Mỹ). Ảnh: AP

Thỏa thuận do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas đã giúp chấm dứt các hoạt động quân sự quy mô lớn, trả tự do cho những con tin cuối cùng do Hamas giam giữ và tăng cường đáng kể hoạt động chuyển hàng viện trợ vào Gaza. Tháng trước, thi thể của con tin cuối cùng đã thiệt mạng, Ran Gvili, đã được đưa trở về Israel.

Sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump về vấn đề con tin, các nghị sĩ Dân chủ đã đứng dậy vỗ tay, trong đó có các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, John Ossoff và Chris Coons.

Trước đó trong bài phát biểu, ông Trump đã mời Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông, Jared Kushner, đứng lên. Cả hai được cho là đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc trả tự do cho toàn bộ con tin.

Tuy nhiên, một giải pháp bền vững cho cuộc chiến kéo dài hai năm ở Gaza, bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, vẫn chưa đạt được.

Hôm 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình mới thành lập, một cơ quan quốc tế có nhiệm vụ giám sát viện trợ, tái thiết và lực lượng ổn định cho Gaza bị tàn phá sau chiến tranh.