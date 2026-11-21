Diễn biến các đợt không khí lạnh cuối tháng 11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối tuần (21-22/11), không khí lạnh suy yếu và lệch dần về phía Đông. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị chỉ còn mưa vài nơi, thời tiết duy trì trạng thái rét trong đêm nay và ngày mai 21/11. Từ 22/11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, ban ngày trời lạnh, rét chủ yếu xuất hiện vào đêm và sáng.

Tuy nhiên, khoảng đêm 23/11, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta, khiến thời tiết miền Bắc chuyển biến rõ rệt. Trong khoảng đêm 23-25/11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ 24-26/11, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tuần sau miền Bắc lại đón một đợt không khí lạnh mới. Ảnh: Q.H

Tại Hà Nội, ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 5°C so với ngày trước đó, xuống còn 22°C; nhiệt độ thấp nhất 19°C, trời có mưa. Sang ngày 25/11, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt, cao nhất 20°C, thấp nhất 16°C, trời mưa rét. Đến ngày 26/11, Hà Nội tạnh ráo, trời vẫn rét. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 23°C, trong khi nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 15°C.

Nhận định thời tiết từ đêm 22 đến ngày 30/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi. Ngày 24-25/11, khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày 25-26/11 trời rét.

Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 25-29/11, các địa phương này khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phân tích về xu hướng thời tiết mùa đông năm nay, TS Trương Bá Kiên - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, Môi trường và Biển - cho biết, dưới tác động của El Nino, khả năng xuất hiện một mùa đông ấm hơn.

Theo TS Trương Bá Kiên, không khí lạnh vẫn tập trung chủ yếu trong các tháng chính đông, gồm tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên, cường độ không khí lạnh trong năm nay được dự báo yếu hơn so với trung bình nhiều năm, kéo theo số ngày rét đậm, rét hại có thể ít hơn.

Điều này không đồng nghĩa mùa đông sẽ không xuất hiện những đợt rét sâu. Ông Kiên nhấn mạnh, ngay cả trong năm El Nino, vẫn không thể loại trừ khả năng xảy ra một đợt rét rất mạnh.

"Trong năm El Nino, dù nhiệt độ trung bình mùa đông và số đợt rét đậm, rét hại được dự báo giảm, nhưng vẫn có thể xuất hiện một đợt rất lạnh. Tính bất thường của các hiện tượng khí hậu cực đoan trong những năm El Nino khiến chúng ta không thể chủ quan, cho rằng thời tiết lúc nào cũng ấm" - TS Trương Bá Kiên nhận định.

Theo chuyên gia, cần phân biệt xu hướng nhiệt độ trung bình của cả mùa với những diễn biến thời tiết cực đoan trong từng thời điểm. Một mùa đông có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm vẫn có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn.

El Nino tác động mạnh đến thời tiết, khí hậu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino hiện đã đạt cấp độ cao nhất trong 4 nhóm phân loại cường độ của Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA). Kể từ khi bắt đầu có dữ liệu quan trắc hiện đại vào năm 1950, chỉ có 3 đợt El Nino khác đạt mức cường độ rất mạnh, gồm các năm 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016. CPC ước tính khả năng đợt El Nino hiện nay vượt qua các sự kiện mạnh nhất từng được ghi nhận vào khoảng 60%.

El Nino làm thay đổi hoàn lưu khí quyển, tác động đến nhiệt độ và lượng mưa ở nhiều khu vực trên thế giới, gây nguy cơ hạn hán ở nơi này nhưng mưa lớn và lũ lụt ở nơi khác. Theo dự báo của CPC, El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, sau đó suy yếu dần. Hiện tượng này nhiều khả năng tiếp tục duy trì đến mùa xuân năm 2027.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo El Nino rất mạnh có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán và mưa lớn trên thế giới đến tận năm 2027, đồng thời đẩy nhiệt độ toàn cầu lên gần các mức cao kỷ lục. El Nino rất mạnh được dự báo tác động đáng kể đến thời tiết Việt Nam trong mùa đông 2026-2027.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoạt động của không khí lạnh trong mùa đông này có khả năng yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc có xu hướng xuất hiện muộn và ít hơn. Tuy nhiên, những đợt không khí lạnh mạnh vẫn có thể gây rét sâu trong thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết mới nhất của cơ quan khí tượng cho thấy, từ tháng 12/2026 đến tháng 5/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, một số nơi cao hơn 2 độ C.

Lượng mưa cũng có xu hướng thiếu hụt tại nhiều khu vực, đặc biệt là Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong tháng 12.2026, lượng mưa tại duyên hải Nam Trung Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm từ 50-150mm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo ít mưa trong tháng 1 và tháng 2/2027.