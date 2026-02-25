Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donanld Trump đã rời Nhà Trắng lúc 20 giờ 33 phút ngày 24-2 (giờ địa phương) và đến Điện Capitol lúc 20 giờ 41 phút.

Nhà lãnh đạo này đọc Thông điệp Liên bang lúc 21 giờ 12 phút cùng ngày (9 giờ 12 phút ngày 25-2 tại Việt Nam).

Theo hãng tin AP, ông Donald Trump đã bắt đầu bài phát biểu bằng một đánh giá đầy tự hào về năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng: "Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ."

“Đất nước chúng ta đã trở lại lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn bao giờ hết” - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang hôm 24-2. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ tiếp tục bài phát biểu bằng những nhận định lạc quan về kinh tế đất nước. "Thu nhập đang tăng nhanh, nền kinh tế đang bùng nổ hơn bao giờ hết" - ông tuyên bố.

Ông Donald Trump cũng nhấn mạnh đã đảm bảo được "các cam kết đầu tư hơn 18 ngàn tỉ USD từ khắp nơi trên thế giới", đồng thời mô tả Mỹ là quốc gia "nóng nhất" về kinh tế.

Song song đó, ông cho biết nước này trong năm ngoái ghi nhận tỉ lệ giết người đã giảm mạnh nhất lịch sử.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump rời Nhà Trắng hôm 24-2 - Ảnh: AP

Về vấn đề năng lượng, ông Donald Trump khẳng định giá xăng đã giảm đáng kể so với năm ngoái.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ tuyên bố nước này đã nhận được hơn 80 triệu thùng dầu từ "người bạn và đối tác mới, Venezuela".

Về chính sách nhập cư, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh số người di cư thấp kỷ lục từ phía biên giới phía Nam. “Trong 9 tháng qua, không có người nhập cư bất hợp pháp nào được phép vào Mỹ” - ông tuyên bố. Bên cạnh đó, ông cam kết “sẽ luôn cho phép những người nhập cư hợp pháp, những người yêu nước và làm việc chăm chỉ để bảo vệ đất nước chúng ta”.

Về chính sách thuế, ông Donald Trump cho rằng thuế quan mà ông đã đặt ra cho hàng hóa nhập khẩu “đang cứu đất nước chúng ta”. Ông chủ Nhà Trắng cũng ca ngợi dự luật giảm thuế lớn trong nước vừa được thông qua thành luật. Đây là vấn đề từng gây chia rẽ tại Quốc hội.

Đây là Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Đối với bài phát biểu dạng này, phần lớn tổng thống Mỹ tiền nhiệm nói dưới 1 giờ. Trong đó, các cựu tổng thống Jimmy Carter và Richard Nixon phát biểu chưa đến 40 phút.