Điểm nóng xung đột ngày 25-11: Nga âm thầm chỉnh tên lửa siêu thanh Zircon ở Ukraine?

Nga thiết kế tên lửa siêu thanh chống hạm 3M22 Zircon với mục đích sử dụng trên biển, nhằm xuyên thủng lưới phòng thủ các nhóm tác chiến tàu sân bay phương Tây với tốc độ cao.

Tờ National Interest cho rằng Zircon có thể áp đảo hệ thống phòng không hiện có của Hải quân Mỹ. Tên lửa này quá nhanh khiến SM-2 hoặc SM-6 khó đánh chặn hoàn toàn.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho thấy gần đây, Nga dùng 3M22 Zircon trong đợt tấn công trên bộ khu vực mũi Chauda chống lại lực lượng Ukraine. Khu vực mục tiêu là “cơ sở hạ tầng quan trọng” của Sumy ở đông bắc Ukraine. Trước đó, lần cuối cùng Nga triển khai Zircon là vào ngày 21-8, cũng nhắm vào Sumy nhưng không trúng mục tiêu dự kiến.

Một tàu chiến Nga phóng tên lửa Zircon vào tháng 7-2021. Ảnh: AP

Hình minh họa tên lửa siêu thanh Zircon của Nga. Ảnh: AP

Zircon là tên lửa hành trình siêu thanh sử dụng động cơ scramjet do tập đoàn NPO Mashinostroyeniya phát triển cho Hải quân Nga. Tên lửa này có thể đạt tốc độ từ Mach 6 đến Mach 8.

Theo các nguồn tin phương Tây, tầm bắn của Zircon nằm trong khoảng từ 500-750 km, tùy thuộc vào cấu hình bay. Vũ khí cũng sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính (INS), hiệu chỉnh vệ tinh (GLONASS), đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối, và có thể là đầu dò hồng ngoại phát hiện bóng tàu. Bộ đầu dò vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tờ National Interest cho rằng Zircon là tên lửa hành trình siêu thanh tiên tiến nhất do Nga từng phát triển.

Trên thực tế, việc khai hỏa loại vũ khí này không phải nhằm tấn công mục tiêu của Ukraine. Thay vào đó, Nga dường như muốn bí mật thử nghiệm vũ khí trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Hơn nữa, Moscow cũng muốn xem xét tính linh hoạt của Zircon, khi hệ thống không chỉ hoạt động trên biển mà còn có thể dễ dàng chuyển sang điều kiện trên bộ.

Việc dùng tên lửa siêu thanh trên bộ như Zircon sẽ thách thức hệ thống phòng không của Ukraine và NATO, đồng thời làm phức tạp thêm năng lực phòng thủ tên lửa tổng thể của Kiev.

Hầu hết vũ khí siêu thanh có khả năng cơ động mạnh mẽ đến tận mục tiêu để tránh các hệ thống phòng không tiên tiến, nên chúng cực kỳ khó bị đánh chặn.

Ngoài ra, Nga tận dụng vũ khí hàng hải cho tấn công trên bộ như một lời nhắc nhở rằng vũ khí hiện đại ngày càng đa năng.