Điều đặc biệt về 'quả cầu yêu nước' thả đêm Giao thừa ở Quảng trường Thời Đại Mỹ

Đêm Giao thừa 2025 tại Quảng trường Thời đại (Times Square), New York, quả cầu pha lê truyền thống sẽ lại được tỏa sáng với ba màu đỏ, trắng và xanh, chính thức mở đầu cho năm 2026 và chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Đây cũng là lý do lần đầu tiên trong lịch sử, quả cầu Quảng trường Thời đại sẽ được thả hai lần.

Những điểm nhấn mang màu sắc yêu nước tại sự kiện năm nay, trong đó có cả một màn tung giấy nhiều màu được xem là “bản xem trước” cho hàng trăm chương trình và sự kiện lớn nhỏ sẽ diễn ra trên khắp nước Mỹ nhằm kỷ niệm việc ký Tuyên ngôn Độc lập năm 1776.

Quả cầu pha lê độc đáo hàng năm là điểm nhấn trong các sự kiện đón năm mới tại New York. (Ảnh: Reuters)

Bà Rosie Rios, Chủ tịch Ủy ban America250 – cơ quan lưỡng đảng do Quốc hội Mỹ thành lập năm 2016 để tổ chức lễ kỷ niệm này – cho biết quy mô các hoạt động sẽ vượt xa mọi hình dung. Theo bà, đây sẽ là một trong những lễ kỷ niệm truyền cảm hứng nhất trong lịch sử nước Mỹ, thậm chí có thể là của thế giới.

Ủy ban America250 đã phối hợp với Liên minh Quảng trường Thời đại và tòa nhà One Times Square để điều chỉnh nghi thức lễ hội năm nay. Đồng thời, họ cũng lên kế hoạch tổ chức một sự kiện thả cầu đặc biệt khác vào ngày 3/7/2026, tức đêm trước Quốc khánh Mỹ, với phong cách hoành tráng đặc trưng của Times Square.

Đây sẽ là lần đầu tiên sau 120 năm, Quảng trường Thời đại có một lễ thả cầu không diễn ra vào đêm Giao thừa.

Phiên bản cầu pha lê năm nay độc đáo không kém mọi năm. (Ảnh: Reuters)

Lễ thả cầu đón năm mới tại Times Square bắt đầu từ năm 1907. Quả cầu đầu tiên do một thợ kim loại nhập cư trẻ tuổi tên Jacob Starr chế tạo, nặng khoảng 318 kg, đường kính hơn 1,5 mét, làm từ sắt và gỗ, gắn 100 bóng đèn 25 watt. Đến năm ngoái, phiên bản thứ chín – Constellation Ball được ra mắt, với đường kính khoảng 3,6 mét và trọng lượng gần 5,4 tấn.

Quả cầu Times Square dùng cho lễ đón năm mới 2026 (được thả xuống vào cuối năm 2025) nặng tới khoảng 5.600 kg, cũng sẽ trở thành quả cầu lớn nhất từng được thả được làm từ 5.280 khối pha lê Waterford và có thiết kế hình tròn mới tạo nên vẻ lấp lánh, vô tận.

Trong lịch sử, chỉ có hai năm 1942 và 1943 là không có lễ thả cầu, do New York thực hiện chế độ “tắt đèn” ban đêm trong Thế chiến II để phòng không. Khi đó, người dân đón năm mới bằng một phút mặc niệm, sau đó là tiếng chuông vang lên từ chân tòa nhà One Times Square.

Khoảnh khắc giao thừa năm nay cũng sẽ đánh dấu sự ra mắt chính thức của sáng kiến “America Gives”, một chương trình tình nguyện toàn quốc do America250 khởi xướng, với mục tiêu biến năm 2026 trở thành năm có tổng số giờ tình nguyện cao nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tập duyệt thả giấy nhiều màu tại Quảng trường Thời đại chuẩn bị đón năm mới. (Ảnh: Reuters)

Ngay ngày hôm sau, America250 sẽ tham gia Lễ diễu hành Hoa Hồng mừng Năm mới tại Pasadena, California, với một xe hoa mang chủ đề “Cùng bay cao trong 250 năm”, nổi bật với ba đại bàng đầu trắng khổng lồ tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai của nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cũng đã công bố sáng kiến “Freedom 250” nhằm phối hợp thêm nhiều hoạt động khác cho dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Theo bà Rosie Rios, chuỗi lễ hội đa dạng sắp tới – từ các màn bắn pháo hoa lớn, những bữa tiệc cộng đồng quy mô bang, đến các cuộc thi học sinh và dự án ghi lại ký ức lịch sử của người dân – là cơ hội để gắn kết một nước Mỹ đang bị chia rẽ về chính trị. Bà nhấn mạnh rằng, khi mỗi người dân đều có thể lựa chọn cách tham gia phù hợp với mình, nước Mỹ mới có thể thu hút và kết nối được toàn bộ 350 triệu công dân trong dịp kỷ niệm mang tính lịch sử này.