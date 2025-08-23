Thế giới 24h: Phản ứng của ông Putin về đề xuất phóng tên lửa Oreshnik vào trung tâm quyền lực Kiev

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: Reuters)

Ông Putin bác bỏ khả năng sử dụng tên lửa Oreshnik nhắm vào Văn phòng Tổng thống Ukraine

Phát biểu trong cuộc trò chuyện với các nhà báo hôm 22/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ, ông Putin từng nhận được đề xuất sử dụng tên lửa Oreshnik tấn công Văn phòng Tổng thống Ukraine (nơi Tổng thống Ukraine Zelensky làm việc).

“Tổng thống Belarus chia sẻ một số câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Chẳng hạn, từng có đề xuất sử dụng tên lửa Oreshnik nhắm vào phố Bankova. Nhưng Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ ngay: ‘Tuyệt đối không được!’”, kênh tin tức Telegram Pul Pervogo (Belarus) đăng tải. Kênh này có liên hệ với Cơ quan Báo chí của Tổng thống Belarus Lukashenko.

Trong cuộc phỏng vấn mới, ông Lukashenko cũng lưu ý rằng, quân đội Nga đang “tiến công trên toàn bộ chiến tuyến” và tình hình hiện tại “rất nguy hiểm” cho Ukraine.

Theo ông Lukashenko, Ukraine cần sớm giải quyết cuộc khủng hoảng và Trung Quốc có thể là một bên đảm bảo an ninh cho nước này.

“Nhắc tới đảm bảo an ninh, người ta thường nói về các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ví dụ như Mỹ, Trung Quốc. Một số cường quốc ở châu Âu, dù không phải thành viên của Hội đồng Bảo an, cũng có thể cung cấp các đảm bảo an ninh”, ông Lukashenko nói.

Về việc Tổng thống Ukraine Zelensky không muốn Trung Quốc đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Lukashenko cho rằng ông Zelensky nên ngưng đổ lỗi và nên “cân nhắc kỹ” trước khi đưa ra các phát ngôn “thiếu suy nghĩ”.

Tháng 11/2024, Nga từng thử nghiệm thực chiến tên lửa Oreshnik (không gắn đầu đạn nổ) bằng cách tập kích một cơ sở công nghiệp – quân sự ở Ukraine. Theo đánh giá từ Bộ Quốc phòng Ukraine, tên lửa Oreshnik đạt tới vận tốc Mach 11 (hơn 13.600 km/h) vào giai đoạn cuối hành trình và cực kỳ khó đánh chặn.

Ngày 1/8, ông Putin cho biết, các hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik, được cho là không thể đánh chặn, đang được sản xuất hàng loạt tại Nga.

Ukraine lại tấn công đường ống Druzhba, 2 nước gửi thư tới EU

Robert Brovdi – chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine – hôm 22/8 tuyên bố, quân đội nước này vừa tập kích trạm bơm Unecha thuộc đường ống Druzhba dẫn dầu từ Nga đến châu Âu.

Vụ hỏa hoạn được cho là ở trạm bơm Unecha của đường ống Druzhba (ảnh: Kyiv Post)

Brovdi cũng đăng hình ảnh lên Telegram cho thấy đám cháy lớn tại một cơ sở nhiên liệu, được cho là trạm bơm Unecha của Nga.

Cùng ngày 22/8, chính phủ Hungary và Slovakia đã gửi thư tới Ủy ban Điều hành châu Âu (cơ quan hành pháp của EU), kêu gọi EU can thiệp để đảm bảo an ninh năng lượng trong khi Ukraine liên tục tập kích đường ống Druzhba.

Trong thư, Hungary và Slovakia cho biết, vụ tấn công mới của Ukraine khiến 2 nước này không thể nhập khẩu dầu Nga trong ít nhất 5 ngày.

“Xét về mặt địa lý và vật lý, nếu không có đường ống này, việc đảm bảo nguồn cung cho chúng tôi là không thể”, nội dung thư viết.

Bình luận trên mạng xã hội hôm 22/8, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng, khi tấn công đường ống Druzhba, Ukraine không khiến Nga tổn thất mà chỉ gây hại cho Hungary và Slovakia. 2 nước này nhận dầu trực tiếp qua đường ống Druzhba.

Trước đó, hôm 17/8, Ukraine tấn công trạm bơm Nikolskoye ở tỉnh Tambov (Nga), khiến đường ống Druzhba bị gián đoạn.

Reuters: Đặc vụ FBI khám xét nhà cựu cố vấn của ông Trump

Các đặc vụ FBI đã khám xét nhà của John Bolton – cựu Cố vấn An ninh Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump – Reuters hôm 22/8 đưa tin.

Cảnh sát bên ngoài nhà riêng của ông John Bolton (ảnh: Reuters)

New York Post (tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc) cho hay, các đặc vụ FBI đã khám xét nhà riêng của ông Bolton ở ngoại ô khu Bethesda, bang Maryland, theo lệnh của Giám đốc FBI – ông Kash Patel.

Một phát ngôn viên của FBI cho biết, cuộc khám xét được “tòa án cho phép”.

“Không ai được phép đứng trên luật pháp. Các đặc vụ FBI đang làm nhiệm vụ”, ông Patel bình luận trên mạng xã hội X, không đề cập tới ông Bolton.

Theo Reuters, ông Bolton từng là Cố vấn An ninh Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump. Tháng 10/2019, ông Bolton bị ông Trump sa thải. Lý do ông Trump đưa ra là hai người có “bất đồng sâu sắc” về nhiều vấn đề đối ngoại và an ninh.

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Bolton liên tục chỉ trích ông Trump, cho rằng vị tổng thống của đảng Cộng hòa không đủ năng lực để lãnh đạo nước Mỹ.