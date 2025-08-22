Thế giới 24h: Bắt giữ nghi phạm vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 dẫn khí đốt dưới Biển Baltic, từ Nga sang Đức và châu Âu (ảnh: ABC News)

Nghi phạm trong vụ nổ Nord Stream bị bắt giữ

Hôm 21/8, Văn phòng Tổng công tố Đức cho biết, nghi phạm Serhii K. (tên được viết tắt theo luật pháp Đức) – công dân Ukraine – đã bị bắt giữ vào sáng sớm cùng ngày tại tỉnh Rimini, Italia.

Serhii K. bị bắt giữ với cáo buộc chỉ huy một nhóm người “gài thiết bị nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2”.

Theo giới chức Đức, vào tháng 9/2022, Serhii K. cùng các đồng phạm đã lái du thuyền từ thành phố Rostock (đông bắc Đức) tới gần 2 đường ống dẫn khí đốt để thực hiện hành vi phá hoại. Nghi phạm dùng giấy tờ giả để thuê du thuyền từ một công ty Đức.

Serhii K. sẽ bị dẫn độ về Đức để hầu tòa.

“Vụ đánh bom đường ống cần được điều tra, trong đó áp dụng các biện pháp truy tố hình sự. Điều tốt là chúng ta đã đạt tiến triển trong vấn đề này”, Bộ trưởng Tư pháp Đức Stefanie Hubig hôm 21/8 nói.

Cảnh sát Italia đã xác nhận vụ bắt giữ Serhii K. – 49 tuổi, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tháng 9/2022, đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu bị hư hại nghiêm trọng bởi các vụ nổ. Cả Nga và phương Tây đều lên án vụ phá hoại nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống khí đốt, trong khi 3 nước này phủ nhận.

Nga, Ukraine nêu điều kiện cho hội nghị thượng đỉnh ông Putin - ông Zelensky

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, nhưng trước tiên, mọi vấn đề liên quan đến thỏa thuận hòa bình phải được giải quyết, bao gồm cả câu hỏi về tư cách của Tổng thống Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh: Reuters)

Hôm 21/8, trả lời câu hỏi rằng liệu ông Putin có sẵn sàng gặp trực tiếp ông Zelensky hay không, ông Lavrov nói: “Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nói rằng ông ấy sẵn sàng, bao gồm cả cuộc gặp với ông Zelensky”.

Tuy nhiên, ông Lavrov lưu ý rằng, trước khi cuộc gặp ở cấp cao nhất diễn ra, mọi vấn đề liên quan đến thỏa thuận hòa bình cần được giải quyết, với sự tham gia của các chuyên gia và bộ trưởng.

“Và tất nhiên, khi nói đến việc ký kết các thỏa thuận trong tương lai, chúng tôi hy vọng rằng vấn đề về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine sẽ được giải quyết”, ông Lavrov nói.

Cùng ngày 21/8, Tổng thống Ukraine cho biết, ông sẽ chỉ gặp Tổng thống Nga sau khi Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh vững chắc.

“Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong vòng 7 đến 10 ngày tới”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, sau khi nhận được các đảm bảo an ninh, Ukraine sẽ hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc gặp 3 bên với ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 18/8, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông đang “sắp xếp” một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Hamas bất ngờ tập kích, Israel thừa nhận thất bại

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 21/8 thừa nhận “thất bại” khi để một nhóm tay súng Hamas đột kích và tấn công nơi đồn trú ở Dải Gaza.

Một tay súng Hamas mang theo súng phóng lựu thiệt mạng trong vụ đột kích doanh trại Israel (ảnh: IDF)

Vụ việc xảy ra hôm 20/8 ở thành phố Khan Younis (phía nam Dải Gaza), IDF cho biết.

Theo kết quả điều tra của IDF, các tay súng Hamas chui ra từ một đường hầm, cách tòa nhà, nơi Lữ đoàn bộ binh Kfir và Tiểu đoàn số 74 (Israel) đồn trú, khoảng 40 – 50 mét.

Đường hầm này đã bị Israel phá hủy trước đó, nhưng theo IDF, các tay súng Hamas dường như đã đào thêm một ngách mới thông ra ngoài và thực hiện vụ tấn công.

Giao tranh diễn ra bên trong doanh trại của Israel khoảng 10 phút.

Theo IDF, các binh sĩ Israel đã đẩy lùi vụ tập kích, triệt hạ 15 tay súng Hamas. Có khoảng 8 tay súng trốn thoát được trở lại đường hầm. Phía Israel có 3 binh sĩ bị thương.

Mặc dù đẩy lui thành công vụ đột kích, nhưng IDF cho rằng việc để nhóm tay súng Hamas bất ngờ xâm nhập doanh trại là một “thất bại”.