Thế giới 24h: Tỷ lệ người Ukraine ủng hộ thỏa thuận hòa bình, "đóng băng" tiền tuyến

Pháo binh Nga tác chiến trên tiền tuyến ở Ukraine (ảnh: TASS)

Nhiều người Ukraine mong muốn sớm chấm dứt xung đột

Kết quả thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) công bố hôm 16/9 cho thấy, khoảng 74% người Ukraine tham gia khảo sát chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột theo tiền tuyến hiện tại và nhận được bảo đảm an ninh từ phương Tây.

Theo KIIS, với kịch bản trên, chỉ có 18% số người được hỏi “dễ dàng đồng ý”, trong khi 56% bày tỏ miễn cưỡng nhưng “có thể chấp nhận được” và 15% phản đối hoàn toàn.

Cũng theo kịch bản này, Ukraine có quyền tiếp tục nỗ lực gia nhập EU, nhận viện trợ quân sự từ phương Tây và đóng cửa không phận, trong khi phương Tây không được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Quân đội Nga hiện đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm gần như toàn bộ vùng Lugansk và phần lớn các vùng Donetsk, Zaporizhia, Kherson.

Kết quả thăm dò hôm 16/9 của KIIS cũng cho thấy hầu hết người Ukraine tham gia khảo sát (75%) phản đối đề xuất hòa bình của Nga, bao gồm việc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi Donetsk, Lugansk và không được gia nhập NATO. Đổi lại, Nga sẽ rút quân khỏi một số khu vực đang kiểm soát ở vùng Sumy và Kharkiv.

Chỉ có 17% số người được hỏi nói rằng có thể chấp nhận các điều kiện trên.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy 74% người Ukraine tin rằng nước này có thể chiến thắng cuộc xung đột, nếu phương Tây áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga và lực lượng Ukraine được viện trợ đầy đủ.

Về kịch bản Mỹ ngừng hỗ trợ, 76% số người tham gia khảo sát cho rằng, Ukraine vẫn có thể thắng nếu châu Âu viện trợ đầy đủ.

“Kết quả này cho thấy nhiều người Ukraine tin rằng khả năng kháng cự trước Nga không phải là vô vọng”, Giám đốc KIIS – ông Anton Hrushetskyi – nói.

Cuộc thăm dò của KIIS được thực hiện từ ngày 2/9 đến 14/9 với 1.023 người ở nhiều khu vực khác nhau thuộc Ukraine.

Nga - Belarus diễn tập phóng vũ khí hạt nhân tại Zapad-2025

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 16/9 cho biết, quân đội của nước này và Nga đang diễn tập phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2025.

Xe tăng Nga di chuyển trong cuộc tập trận Zapad-2025 (ảnh: Getty)

Theo ông Lukashenko, việc vũ khí hạt nhân được đưa vào cuộc tập trận Zapad-2025 là điều đương nhiên.

“Chúng tôi đang huấn luyện mọi thứ ở đó. Phương Tây cũng biết điều này. Chúng tôi không cần che giấu. Từ việc sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ thông thường đến đầu đạn hạt nhân. Chúng tôi phải có khả năng thực hiện tất cả. Nếu không thì tại sao chúng (vũ khí) lại có mặt trên lãnh thổ Belarus?”, ông Lukashenko nói.

“Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không có ý định đe dọa bất kỳ ai bằng cuộc tập trận này”, ông Lukashenko nói thêm.

Cùng ngày 16/9, truyền thông Belarus dẫn lời giới chức quân sự nước này đưa tin, cuộc tập trận Zapad-2025 còn có sự tham gia của tên lửa siêu thanh Oreshnik, loại tên lửa được cho là “không thể đánh chặn” của Nga.

Bộ Quốc phòng Belarus đã xác nhận các thông tin trên.

Israel: 2 điều Hamas phải làm nếu không muốn Gaza bị phá hủy

Hôm 16/9, Israel mở chiến dịch lớn trên bộ ở thành phố Gaza (thành phố lớn nhất Dải Gaza) với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Trước đó, hàng trăm nghìn dân thường Palestine ở Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa.

Trong khi quân đội Israel tiến vào từng khu vực ở Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz cảnh báo – Hamas phải nhanh chóng đầu hàng và thả con tin, nếu không muốn thành phố sụp đổ.

“Đối với Hamas, chúng tôi chỉ cần 2 điều, mà chắc chắn họ sẽ không tự nguyện” Thả tất cả con tin và hạ vũ khí. Sức mạnh to lớn của cuộc tấn công này là đánh bại trực tiếp Hamas và tạo điều kiện để giải cứu các con tin”, ông Katz nói trong chuyến thăm trụ sở Sư đoàn 162, đơn vị đang tham chiến ở thành phố Gaza.

“Chúng tôi muốn kiểm soát thành phố Gaza vì nó là biểu tượng chính của Hamas. Nếu Gaza sụp đổ, Hamas cũng sụp đổ”, ông Katz nói.

Trong phát biểu mới, ông Katz cũng cáo buộc Izz al-Din al-Haddad, Yahya Sinwar và Mohammed Sinwar (3 lãnh đạo cấp cao của Hamas) đang “hủy hoại” thành phố Gaza.

“Họ sẽ phải trả giá và Gaza sẽ bị phá hủy”, ông Katz nói.

Hamas chưa bình luận về chiến dịch trên bộ của Israel nhằm kiểm soát Gaza.