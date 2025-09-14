Thế giới 24h: Ông Trump nêu điều kiện "trừng phạt nghiêm khắc" Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tay ra hiệu trước khi lên chuyên cơ Không lực Một hôm 29/7 (ảnh: Reuters)

Ông Trump: NATO chưa đủ đoàn kết để cùng trừng phạt Nga

“Tôi sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga khi tất cả các nước thành viên NATO đồng ý và làm điều tương tự. Tất cả cũng phải ngừng mua dầu của Nga”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth hôm 13/9.

“Như các bạn đã biết, cam kết chiến thắng của NATO chưa đạt tới 100%. Một số nước vẫn tiếp tục mua dầu Nga. Điều này làm suy yếu đáng kể vị thế đàm phán và sức mạnh của các bạn trước Nga. Dù sao thì, tôi sẵn sàng hành động nếu các bạn sẵn sàng. Chỉ cần nói khi nào thôi?”, ông Trump viết.

Trong tuyên bố mới, ông Trump cũng kêu gọi các nước thành viên NATO đồng loạt áp mức thuế 50% - 100% đối với hàng hóa Trung Quốc để gây áp lực lên Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng, nếu các nước thành viên NATO không làm được như lời ông nói thì họ chỉ đang “lãng phí thời gian” của ông, cũng như thời gian, năng lượng và tiền bạc của Mỹ.

Nga, Ukraine chưa bình luận về tuyên bố mới từ ông Trump.

Trước đó, hôm 12/9, phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Fox News, ông Trump thừa nhận mức thuế 50% đối với Ấn Độ đang “gây ra rạn nứt” giữa Washington và New Delhi.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã làm “rất nhiều” để hướng tới chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Nga: Ông Zelensky có "bảo đảm an ninh mạnh nhất" nếu tới Moscow

Tổng thống Ukraine Zelensky nhận được bảo đảm an ninh mạnh mẽ nhất từ Tổng thống Nga Putin nếu tới Moscow (thủ đô Nga), ông Rodion Miroshnik – Đại sứ lưu động Nga – nói trong cuộc phỏng vấn của TASS hôm 13/9.

Ông Zelensky từ chối chuyến thăm Moscow theo đề xuất của ông Putin (ảnh: Reuters)

Bình luận về việc ông Zelensky từ chối tới Moscow cho thấy điều gì, ông Miroshnik nói:

“Đó là sự không sẵn lòng đạt được thỏa thuận. Ông Zelensky không muốn hòa bình”.

“Mọi người đều biết rằng lời nói của Tổng thống Putin là một trong những bảo đảm mạnh mẽ nhất thế giới. Ông Zelensky không có lý do gì để không tin tưởng”, ông Miroshnik nói.

Theo ông Miroshnik, chuyến thăm Moscow không gây nguy hiểm cho ông Zelensky mà thực chất, điều Tổng thống Ukraine lo ngại là việc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga.

“Ông ấy không bị đe dọa ở Moscow”, ông Miroshnik nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 5/9, Tổng thống Nga Putin đề xuất ông Zelensky tới Moscow để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông Putin cho biết, ông Zelensky được tạo điều kiện và “bảo đảm an toàn 100%” khi tới Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine từ chối đề xuất này.

Reuters: Nhà Trắng có Cục Chiến tranh

Vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, ở Nhà Trắng, Cục Quốc phòng (thuộc Hội đồng an ninh Quốc gia) cũng được đổi tên thành Cục Chiến tranh, Reuters hôm 13/9 đưa tin.

Việc đổi tên này không được công khai, nguồn tin (giấu tên) nói với Reuters.

Theo nguồn tin này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio – người giữ chức Cố vấn An ninh Mỹ kể từ tháng 5 – đã ký vào quyết định đổi tên Cục Quốc phòng.

Khi được yêu cầu bình luận, một quan chức Nhà Trắng xác nhận thông tin trên và nhắn lại cho Reuters từ “#WAR!” (chiến tranh) để nhấn mạnh.

Hôm 15/9, ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh (tên gọi của Bộ Quốc phòng Mỹ trước năm 1947). Đây chỉ là tên gọi phụ trước khi Quốc hội Mỹ cho phép đổi tên Bộ Quốc phòng.