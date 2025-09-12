Thế giới 24h: Nghi phạm bắn đồng minh của ông Trump bị bắt, lộ danh tính

Hình ảnh nghi phạm do camera an ninh ghi lại sau khi nổ súng hạ sát ông Kirk (ảnh: Sky News)

Ông Trump tiết lộ về vụ bắt giữ nghi phạm ám sát Charlie Kirk

Phát biểu hôm 12/9 trong cuộc phỏng vấn của Fox Newss, ông Trump cho biết, nghi phạm nổ súng bắn chết nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk “gần như chắc chắn” đã bị bắt giữ.

“Với mức độ chắc chắn cao, chúng tôi đã bắt giữ được nghi phạm”, ông Trump nói, lưu ý rằng một người thân quen với nghi phạm đã hỗ trợ vụ bắt giữ.

Theo Reuters, trước thông báo của ông Trump, nghi phạm ám sát ông Kirk đã trốn khỏi cảnh sát và các đặc vụ FBI trong hơn 24 giờ.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ hy vọng kẻ nổ súng “sẽ phải chịu mức án tử hình”.

Ông Trump nói coi Kirk như “con trai” trong cuộc phỏng vấn của Fox News (ảnh: Fox News)

“Một người thân quen với nghi phạm đã giao nộp hắn”, ông Trump tiết lộ.

“Người này có liên quan tới các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng cũng là một người có đức tin, một mục sư, và đã giao nộp hắn cho một cảnh sát liên bang”, ông Trump nói.

“Họ lái xe tới trụ sở cảnh sát, và giờ hắn đang ở đó”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về đoạn video ghi lại cảnh ông Kirk bị bắn, Tổng thống Mỹ cho biết ông chưa xem. “Tôi không muốn nhớ về Charlie theo cách đó”, ông Trump nói.

Sau tuyên bố của ông Trump, New York Times đưa tin, một người đàn ông (được cho là nghi phạm ám sát ông Kirk) đã bị cảnh sát bang Utah bắt giữ vào lúc 23h đêm 11/9 (giờ địa phương).

The Guardian (báo Anh) hôm 12/9 dẫn nguồn thạo tin cho hay, nghi phạm nổ súng ám sát ông Charlie Kirk là Tyler Robinson, 22 tuổi, cư dân địa phương ở bang Utah. Chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Theo CNN, nghi phạm đã thú nhận với cha mình về vụ nổ súng. Sau khi biết tin, cha của “Tyler Robinson” tạm giữ con trai trong nhà và báo cho cảnh sát.

Ông Trump “khuyến khích” công dân Hàn Quốc ở lại Mỹ

Nhiều người Hàn Quốc bị bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện của Hyundai Motor ở bang Georgia, Mỹ (ảnh: BATFE)

Hôm 11/9, tổng cộng 316 công dân Hàn Quốc rời khỏi trung tâm giam giữ Folkston cùng với 14 người nước ngoài. Số công dân Hàn Quốc này sẽ đi xe bus khoảng 4 tiếng rưỡi tới Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson Atlanta ở Atlanta để hồi hương theo hình thức “tự nguyện” thay vì bị trục xuất.

Dự kiến khoảng 16h chiều 12/9 (giờ Seoul), máy bay chở hơn 300 công dân Hàn Quốc sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Incheon.

Giới chức Hàn Quốc hôm 11/9 cho biết, chuyến bay hồi hương của hơn 300 người diễn ra muộn hơn một ngày so với kế hoạch, vì Tổng thống Mỹ Donald Trump “khuyến khích” họ ở lại Mỹ. Chính quyền của ông Trump đang tìm kiếm sự hợp tác nhiều hơn với các công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất chip, công nghiệp đóng tàu, sản xuất ô tô và nhiều ngành nghề khác.

Trong số 316 công dân Hàn Quốc bị ICE bắt giữ, chỉ có một người chọn ở lại Mỹ để theo đuổi các hành động pháp lý, Yonhap đưa tin.

Trong cuộc họp báo hôm 11/9, một quan chức ngoại giao Seoul cho biết, bất chấp các quy định nghiêm ngặt của Mỹ, ông Trump đã chỉ thị không được còng tay hoặc có các biện pháp hạn chế thể chất khác đối với 316 lao động Hàn Quốc.

“Đây cũng là một trong các yêu cầu mạnh mẽ của chúng tôi”, quan chức ngoại giao nói.

Tuần trước, ông Trump gọi hơn 300 người Hàn Quốc bị ICE bắt giữ là “người nước ngoài bất hợp pháp” và nhấn mạnh rằng, các quan chức nhập cư “chỉ làm đúng phần việc của họ”.

Ba Lan và đồng minh hành động sau vụ UAV xâm nhập

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 11/9 cam kết thúc đẩy “chương trình hiện đại hóa quy mô lớn” cho quân đội nước này, một ngày sau vụ 19 máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận.

Binh sĩ Ba Lan được huấn luyện với hệ thống phòng không Patriot (ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một căn cứ không quân ở thành phố Lask (miền trung Ba Lan), ông Tusk ca ngợi phản ứng nhanh chóng của quân đội Ba Lan và lực lượng đồng minh NATO khi bắn hạ một số UAV xâm nhập hôm 10/9.

Ông Tusk cho biết, Ba Lan dự kiến sẽ nhận được lô tiêm kích F-35 của Mỹ vào năm sau. Theo kế hoạch, tới năm 2030, Mỹ sẽ hoàn tất giao 32 chiếc F-35 cho Ba Lan.

Cùng ngày 11/9, Cơ quan Quản lý Hàng không Ba Lan thông báo, nước này sẽ áp dụng hạn chế không lưu ở phía đông đất nước. Hành động này được thực hiện theo yêu cầu của quân đội Ba Lan.

Hôm 11/9, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia – ông Andris Spruds – cho biết, nước này sẽ tham gia cùng với Ba Lan và đóng cửa không phận dọc biên giới phía đông với Nga và Belarus.

Về các động thái của Ba Lan cùng một số nước thành viên NATO, Điện Kremlin cho rằng “không có gì mới mẻ” và Nga sẽ không bình luận thêm.

“Sẽ không có bình luận mới nào. Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã lên tiếng về vấn đề này và đề nghị tham vấn nếu cần thiết”, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Peskov – hôm 11/9 nói.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, không có mục tiêu nào được nhắm đến trong lãnh thổ Ba Lan.

Đại sứ Anh bị cách chức vì quan hệ với tỷ phú Mỹ ấu dâm

Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 11/9 đã ra lệnh cách chức Đại sứ Anh tại Mỹ – ông Peter Mandelson – vì mối liên hệ của ông này với tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein.

Phát biểu tại hạ viện, Ngoại trưởng Anh Stephen Doughty cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi một loạt email trao đổi giữa ông Mandelson và Epstein (vào những năm 2000) được công bố.

“Những email này cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa ông Mandelson với Jeffrey Epstein, khác hoàn toàn những gì chúng tôi biết khi ông ấy được bổ nhiệm”, Ngoại trưởng Doughty nói.

Tháng 7/2019, tỷ phú Mỹ Epstein bị bắt giữ với cáo buộc dụ dỗ và xâm hại hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc nhưng tự tử trong phòng giam chỉ một tháng sau đó.

Hôm 10/9, The Sun (báo Anh) công bố một số đoạn email cho thấy ông Mandelson bày tỏ ủng hộ Epstein và khuyên tỷ phú Mỹ “đấu tranh để được trả tự do sớm”.