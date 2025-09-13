Thế giới 24h: Nga tiết lộ tình hình đàm phán với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: Reuters)

Điện Kremlin: Đàm phán hòa bình “đang tạm dừng”

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 12/9, ông Peskov cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine “đang tạm dừng” và cáo buộc châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột.

“Các kênh liên lạc vẫn tồn tại và hoạt động. Các nhà đàm phán của chúng tôi vẫn có thể liên lạc qua những kênh này. Nhưng giờ đây, có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói rằng đang có một sự tạm dừng”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, mọi người không nên “nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng” và tiến trình đàm phán hòa bình là vấn đề phức tạp, không thể có “kết quả ngay tức thì”.

“Phía Nga vẫn duy trì cam kết theo đuổi đối thoại hòa bình và giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình”, ông Peskov nói.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov cáo buộc nhiều nước châu Âu đang cản trở nỗ lực đàm phán Nga – Ukraine.

Theo TASS, nhiều quốc gia thuộc “liên minh thiện chí” (chủ yếu là các nước châu Âu) đã cam kết gửi lực lượng tới Ukraine để bảo đảm hòa bình sau xung đột – điều mà Nga phản đối.

Anh tăng cường trừng phạt Nga

Tân Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper (mặc áo tím) trong chuyến thăm Kiev (ảnh: Reuters)

Hôm 12/9, Anh tuyên bố áp đặt gói trừng phạt mới, nhắm vào các tàu chở dầu Nga, các công ty và cá nhân cung cấp thiết bị điện tử, hóa chất và chất nổ cho Moscow.

Chính phủ Anh cho biết, vòng trừng phạt mới là phản ứng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và vụ việc nhiều máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Ba Lan.

“Chúng ta cần các hành động nhằm tăng áp lực kinh tế và cắt đứt dòng tiền quan trọng của Nga”, tân Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói hôm 12/9, trong chuyến thăm Kiev.

Theo Reuters, các lệnh trừng phạt mới nhắm vào 70 con tàu mà Anh cáo buộc vận chuyển dầu Nga và 30 công ty, cá nhân được cho là cung cấp thiết bị, nguyên liệu để Nga sản xuất vũ khí. Trong số này có một công ty Trung Quốc và một công ty Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga chưa bình luận về vòng trừng phạt mới của Anh.

Ông Trump sẽ gặp Thủ tướng Qatar

Reuters hôm 12/9 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, tại New York. Đây có thể là động thái nhằm trấn an đồng minh sau vụ quân đội Israel ném bom một tòa nhà ở Doha (thủ đô Qatar) được cho là nơi tổ chức cuộc họp của nhiều lãnh đạo Hamas.

Vị quan chức (giấu tên) không tiết lộ thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump với ông al-Thani và chương trình nghị sự.

Theo Reuters, vụ không kích hôm 9/9 khiến Israel bị nhiều nước chỉ trích và có nguy cơ làm chệch hướng nỗ lực ngoại giao do Mỹ hậu thuẫn nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Gaza. Vụ tấn công cũng khiến Mỹ rơi vào thế khó xử, khi cả Israel và Qatar đều là đồng minh quan trọng của nước này ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông “rất không hài lòng” về hành động của Israel.

Hôm 11/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (trong đó có Mỹ) đã lên án vụ tấn công vào thủ đô Qatar, nhưng không đề cập trực tiếp tới Israel.