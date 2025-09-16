Thế giới 24h: Động thái bất ngờ của quân đội Mỹ giữa cuộc tập trận Nga – Belarus

Trực thăng tấn công Mi-35 của Belarus thả bẫy nhiệt trong cuộc tập trận Zapad-2025 (ảnh: Reuters)

Dấu hiệu quan hệ Mỹ - Belarus “ấm lên”

“Ai có thể ngờ được rằng một ngày mới trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad-2025 lại có thể bắt đầu như vậy? Cái bắt tay giữa quan chức Belarus và sĩ quan Mỹ tại thao trường thật sự là khoảnh khắc ấn tượng”, Bộ Quốc phòng Belarus hôm 15/9 tuyên bố.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Belarus đăng tải cho thấy 2 sĩ quan Mỹ cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Belarus – ông Viktor Khrenin – vì mời họ tới quan sát cuộc tập trận Zapad-2025. Họ cũng bắt tay ông Khrenin.

“Chúng tôi sẽ giới thiệu bất kỳ thứ gì mà các ngài quan tâm và mong muốn. Quý vị có thể tới đó xem và trò chuyện với mọi người”, ông Khrenin nói.

Theo Reuters, Mỹ là một trong số 23 nước cử đại diện tới quan sát cuộc tập trận lớn giữa Nga và Belarus. Hai thành viên NATO khác là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ cũng cử đại diện tới quan sát.

Các sĩ quan Mỹ tới quan sát cuộc tập trận Zapad-2025 ở Belarus (ảnh: Armenpress)

Sự hiện diện của 2 sĩ quan Mỹ hôm 15/9 là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ Mỹ - Belarus (nước đồng minh thân cận nhất của Nga) đang ấm lên.

Theo CNN, cuộc tập trận Zapad-2025 diễn ra từ ngày 12/9 tại các thao trường ở Nga, Belarus và trên vùng Biển Baltic, Biển Barents. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 13.000 binh sĩ với nhiều vũ khí hạng nặng, mô phỏng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân và thử nghiệm các loại tên lửa do Nga sản xuất.

Điện Kremlin: NATO đang "trong tình trạng chiến tranh" với Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – hôm 15/9 tuyên bố, trên thực tế, NATO (khối quân sự do Mỹ dẫn dắt) đang đối đầu trực tiếp với Nga.

Theo ông Peskov, việc NATO không ngừng hỗ trợ Ukraine khiến khối này trở thành một bên trong xung đột.

“NATO đang đối đầu trực tiếp với Nga. Đây là điều hiển nhiên và không cần thêm bất cứ bằng chứng nào nữa”, ông Peskov nói.

“NATO trên thực tế đã là một bên trong cuộc xung đột này. Họ hỗ trợ cả gián tiếp lẫn trực tiếp cho Kiev”, ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: Getty)

Theo RT, phát biểu của ông Peskov được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski.

Trước đó, hôm 15/9, ông Sikorski cho rằng các nước phương Tây đều dè dặt trước nguy cơ đối đầu trực diện về quân sự với Nga.

“Nếu muốn đối đầu với Nga thì các ông có thể làm ngay hôm nay, nhưng tôi không thấy ai tình nguyện cả. Không có gì nguy hiểm hơn trong mối quan hệ quốc tế bằng việc đưa ra một bảo đảm không đáng tin cậy”, ông Sikorski nói.

Nga đã nhiều lần phản đối kịch bản quân đội phương Tây hiện diện ở Ukraine, dù trên danh nghĩa gìn giữ hòa bình hay bất kỳ hình thức nào khác, theo RT.

Ông Trump: Không loại trừ khả năng Mỹ tấn công Venezuela

Phát biểu trước báo giới tại thị trấn Morristown, bang New Jersey hôm 15/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng tấn công lãnh thổ Venezuela, trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước căng thẳng.

“Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Trump trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ tấn công Venezuela và liệu ông có lo ngại về tình hình căng thẳng hiện nay hay không.

“Nhìn này, Venezuela đang gửi đến chúng ta các thành viên băng đảng, những kẻ buôn ma túy và ma túy. Điều đó không thể chấp nhận được”, ông Trump cáo buộc.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang vài tuần gần đây. Ngày 18/8, Mỹ đã điều 3 tàu chiến và khoảng 4.000 binh sĩ tới vùng biển phía nam Caribe, tuyên bố nhắm vào các băng đảng buôn ma túy.

Về phía Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố, lực lượng nước này đã triệt phá các băng đảng buôn ma túy trong lãnh thổ.

Trả lời phỏng vấn của RT hôm 11/9, ông Maduro cho rằng cuộc chiến chống ma túy chỉ là cái cớ để Mỹ gây sức ép và tiếp cận nguồn tài nguyên dồi dào của Venezuela.