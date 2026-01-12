Quan chức Quốc hội: Có hay không việc che giấu dịch bệnh trong vụ đồ hộp Hạ Long?

Thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12/1, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phản ánh vụ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn dương tính với virus tả lợn châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường.

"Sự việc này có ảnh hưởng rất lớn, trên phạm vi toàn quốc, cảnh báo mức rất cao trong an toàn thực phẩm. Vụ việc thể hiện tính bất chấp của nhãn hàng rất lớn, rất nổi tiếng, rất phổ biến, coi thường tính mạng của người dân.

Bản thân gia đình tôi cũng sử dụng đồ hộp này rất nhiều như: thịt lợn đóng hộp, sốt cà chua, thịt bò hầm, pate... Chúng tôi thấy rất lo lắng", bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, giá trị thương hiệu của các sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long rất lớn nhưng họ vẫn bất chấp vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải dẫn kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành năm 2018 quy định tất cả lợn nhiễm bệnh phải được tiêu hủy.

"Vừa qua có hiện tượng che giấu dịch bệnh hay không, vấn đề quản lý tiêu hủy như thế nào? Bước đầu cơ quan công an nhận định đây là đường dây khép kín từ việc thu mua, vận chuyển, chế biến... Tuy nhiên vấn đề đặt ra là tại sao những con lợn này không được tiêu hủy, quá trình diễn biến thế nào, quản lý Nhà nước ra sao?", bà Nguyễn Thanh Hải đặt vấn đề.

Mặc dù Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, song bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ đầu mối quản lý Nhà nước là cơ quan nào, chịu trách nhiệm thế nào.

"Công tác tổ chức trong một số khâu có hạn chế, có lỗ hổng, có tiêu cực. Hiện tượng này là 'con sâu làm rầu nồi canh' nhưng người dân sẽ mất lòng tin vào thị trường sản phẩm, đặc biệt là đồ hộp, sản phẩm chế biến sẵn. Cần tiếp tục rà soát với các loại đồ hộp và đưa ra cảnh báo cho người dân", Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nói.

Cho biết Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng chăm sóc tốt nhưng cứ ô nhiễm môi trường, thực phẩm mất an toàn thì kết quả liệu có tốt.

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn (SN 1969, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long) để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Cùng bị bắt còn có Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất); Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt lợn tươi).

Theo Công an TP Hải Phòng, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện hai ô tô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6-7/9/2025. Ngoài ra, một số sản phẩm khác của công ty cũng dương tính với virus tả lợn châu Phi, gồm hơn 4.000 kg chả giò rế và hơn 3.000 kg chả giò đặc biệt. Hơn 13.000 kg bì heo và hơn 8.000 kg da gà đông lạnh còn dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây bệnh đường ruột.

Cơ quan công an xác định số thịt nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ hợp pháp. Sau bốn tháng điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số thịt và sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy vào tháng 11/2025.

Cũng tại phiên thảo luận sáng nay, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề cập việc quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Dẫn lùm xùm liên quan đến chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" và Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education (đơn vị tổ chức chương trình) đã bị bắt, bà Nguyễn Thanh Hải đặt vấn đề liệu đây có phải hiện tượng phổ biến, quản lý thế nào. "Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các cơ quan đã rà soát để xem lỗ hổng ở đâu chưa để đảm bảo việc này không tái diễn hay không?", bà Nguyễn Thanh Hải nói. Theo bà, vấn đề này ảnh hưởng rất nghiêm trọng khi chúng ta đang chuyên nghiệp hóa hoạt động nghệ thuật - biểu diễn, công nghiệp hóa ngành Văn hóa...