Thế giới 24h: Mìn gài phát nổ, thương vong nghiêm trọng trên đường sắt Nga

Tình báo Ukraine bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào đường sắt trong lãnh thổ Nga (ảnh: Reuters)

Mìn nổ trên đường sắt ở Orel, 2 người thiệt mạng

Hôm 14/9, ông Andrey Klychkov cho biết, 2 người đã thiệt mạng và một người khác bị thương do mìn phát nổ trên một tuyến đường sắt ở tỉnh Orel.

“Các thiết bị nổ được phát hiện trong quá trình kiểm tra đường ray tàu hỏa. Một trong số những quả mìn phát nổ đã khiến 2 người thiệt mạng và một người khác bị thương”, ông Klychkov thông báo.

Ông Klychkov cho biết, lực lượng an ninh Nga đang truy tìm những kẻ đặt mìn trên đường sắt.

Vụ nổ cũng làm gián đoạn dịch vụ tàu hỏa ở tỉnh Orel.

“Các nhà ga đang hỗ trợ tối đa cho hành khách. Chúng tôi cũng cân nhắc phương án đưa hành khách di chuyển bằng xe bus”, ông Klychkov nói.

Hôm 14/9, Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) đưa tin, tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ mìn trên tuyến đường sắt ở Orel.

“Những tuyến đường sắt này là đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga hoạt động theo hướng Kharkiv và Sumy”, nguồn tin (giấu tên) nói.

Nguồn tin này cho hay, nỗ lực gỡ mìn bất thành khiến 2 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Nga thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Theo RT, hồi tháng 5, hai cây cầu đường sắt ở tỉnh Bryansk và tỉnh Kursk (Nga) cũng bị tình báo gài bom.

Vụ nổ ở Bryansk làm trật bánh một chuyến tàu chở khách, khiến 7 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Vụ nổ ở Kursk khiến một đoàn tàu chở hàng trật bánh, làm 3 người bị thương.

Biểu tình ở Anh: Tỷ phú Musk kêu gọi thay đổi chính phủ

Hôm 13/9, hơn 100.000 người đã tham gia cuộc biểu tình “United the Kingdom” (Thống nhất Vương quốc) ở London, thủ đô Anh, do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson tổ chức.

Biểu tình quy mô lớn ở London, Anh (ảnh: Anadolu)

Ông Robinson – người nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa và chống nhập cư – gọi đây là “cuộc biểu tình cho tự do ngôn luận” và “bảo vệ di sản, văn hóa Anh”.

Tình hình trở nên hỗn loạn khi người biểu tình thuộc “phe Robinson” đụng độ với một nhóm biểu tình có quan điểm đối lập. Cảnh sát Anh sau đó phải dùng biện pháp mạnh để duy trì trật tự.

Trong cuộc biểu tình ở London, Elon Musk – tỷ phú giàu nhất thế giới – đã gọi video cho ông Robinson, khi hàng nghìn người biểu tình lắng nghe.

“Bạo lực đang đến gần. Hoặc là chống trả hoặc là chết”, ông Musk nói với đám đông.

“Tôi thực sự nghĩ rằng cần phải thay đổi chính phủ ở Anh. Chúng ta không thể chờ thêm 4 năm nữa, hay cuộc bầu cử tiếp theo, quá lâu. Phải giải tán quốc hội và tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới”, ông Musk nói thêm.

Theo Guardian (báo Anh), ông Musk trước đó từng nhiều lần bày tỏ không hài lòng với chính phủ Anh và chỉ trích Đạo luật An toàn trực tuyến của Anh.

Phát biểu hôm 14/9, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, nước này sẽ “không bao giờ đầu hàng” trước những người biểu tình cực hữu.

Nepal: Biểu tình chấm dứt, số người thiệt mạng vẫn tăng lên

Hôm 14/9, Bộ Y tế Nepal thông báo, số người thiệt mạng do các cuộc biểu tình bạo lực từ ngày 8/9 tăng lên 72, khi nhóm tìm kiếm phát hiện thêm thi thể trong các cơ quan chính phủ, tòa nhà bị thiêu rụi.

“Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong các trung tâm mua sắm, nhà ở và tòa nhà bị phóng hỏa, cướp phá”, Bộ Y tế Nepal cho biết.

Trước đó, hôm 13/9, giới chức Nepal ghi nhận 51 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Từ ngày 8/9 đến 11/9, Nepal – quốc gia hơn 30 triệu dân – chao đảo vì các cuộc biểu tình do thanh thiếu niên thế hệ Z (Gen Z) dẫn đầu. Người biểu tình đốt phá nhiều cơ quan nhà nước, bao gồm tòa án tối cao, trụ sở quốc hội, đồn cảnh sát. Nhà của các chính trị gia và nhiều khách sạn, nhà hàng cũng bị tấn công, cướp phá.

Áp lực từ người biểu tình khiến Thủ tướng Nepal, ông KP Sharma Oli, phải từ chức hôm 9/9.

Hôm 13/9, bà Sushila Karki – cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal – nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal, hứa hẹn mang lại sự ổn định cho đất nước.