Ô tô bán tải chở 4 người bị hất văng xuống suối

Chiều 6/12, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, trên tuyến La Sơn - Hòa Liên vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến xe ô tô bán tải rơi xuống suối.

Hiện trường ô tô bán tải rơi xuống suối. Ảnh: Nhật Hoàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, xe ô tô tải chở hàng lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến Km 12+800 bất ngờ bị mất phanh.

Do không làm chủ được tốc độ, xe tải lao vào một xe bán tải lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến xe bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối. Trên xe bán tải có 4 người. Một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ô tô hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang trong quá trình thi công mở rộng lên 4 làn xe. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng vừa có thông báo gửi các cơ quan liên quan về việc thông báo tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến.

Cụ thể, đoạn Km50+700 đến Km50+800 tiếp tục tổ chức thông tuyến 1 làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24, các đoạn tuyến còn lại lưu thông với tốc độ tối đa 50km/h.

Theo dõi trong vòng 30 ngày từ ngày 6/12/2025 đến 6/1/2026. Sau thời gian theo dõi, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe tại vị trí này.

Điều tiết, phân luồng cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến. Thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5h ngày 6/12/2025 đến 17h ngày 6/1/2026 và chỉ cho các phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến từ 5h-17h hàng ngày. Sau thời gian trên sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.