Thế giới 24h: Nga cảnh báo "nỗ lực lớn" nhằm phá hỏng thượng đỉnh Trump - Putin

Tổng thống Mỹ Trump đã xác nhận cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 15/8 (ảnh: Reuters)

Nga: Cảnh giác với âm mưu phá hỏng hội nghị thượng đỉnh

Hôm 8/8, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/8, tại bang Alaska (Mỹ).

Theo ông Trump, Nga và Ukraine đang tiến gần tới một thỏa thuận ngừng bắn có thể giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 năm rưỡi. Chi tiết thỏa thuận chưa được công bố, nhưng có thể bao gồm một số “trao đổi lãnh thổ”, theo lời ông Trump.

Bình luận trên Telegram hôm 9/8, ông Kirill Dmitriev cho biết, giới chức Moscow – Washington chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, và đây là một quá trình không hề dễ dàng.

Ông Dmitriev cũng cảnh báo một số quốc gia mưu tính phá hỏng hội nghị thượng đỉnh đã được lên lịch vào ngày 15/8.

“Chắc chắn, một số quốc gia mong muốn xung đột tiếp diễn sẽ thực hiện những nỗ lực to lớn (như khiêu khích và tung thông tin sai lệch) nhằm phá hỏng cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump”, ông Dmitriev bình luận, không đề cập cụ thể tới quốc gia nào.

Trong bài viết, ông Dmitriev tiết lộ hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tiếp theo có thể diễn ra tại Nga, và ông Trump đã nhận được lời mời.

Động thái của phương Tây và Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin

Ngoại trưởng Anh David Lammy, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sẽ gặp giới chức an ninh Ukraine và các nước châu Âu tại Kent vào ngày 9/8, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ Vance (bên phải) gặp Ngoại trưởng Anh David Lammy (bên trái) tại Kent, chuẩn bị cho cuộc họp an ninh quan trọng (ảnh: Reuters)

Trước cuộc họp quan trọng này, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky và thảo luận về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

“Thủ tướng đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky sáng nay. Hai nhà lãnh đạo mong đợi cuộc họp của các cố vấn an ninh đến từ châu Âu, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra hôm nay. Cuộc họp do Ngoại trưởng Anh và Phó Tổng thống Mỹ chủ trì”, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Zelensky và ông Starmer nhất trí rằng, cuộc họp an ninh ngày 9/8 là “diễn đàn quan trọng” để thảo luận “về tiến trình đảm bảo hòa bình công bằng, lâu dài” cho Ukraine.

Bình luận trên mạng xã hội X hôm 9/8, ông Zelensky cho rằng Nga chưa thay đổi lập trường về việc chấm dứt xung đột và vẫn thúc đẩy ý tưởng “trao đổi lãnh thổ Ukraine lấy lãnh thổ Ukraine”.

Theo ông Zelensky, các bước đi sắp tới của Ukraine và đối tác phải hướng cuộc xung đột tới hồi kết thực sự, và nhằm đảm bảo an ninh chung.

Quốc gia thành viên NATO kêu gọi các nước Hồi giáo đoàn kết, cùng đối phó Israel

Hôm 9/8, phát biểu trong cuộc họp báo chung ở thị trấn El Alamein (Ai Cập) với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, ông Hakan Fidan – Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ – kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải thống nhất hành động, tập hợp phản đối nhằm vào kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza của Israel.

Ông Fidan cho biết, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) với 57 nước thành viên đã được triệu tập họp khẩn cấp.

Theo ông Fidan, kế hoạch được Israel thông qua hôm 7/8 nhằm mục đích buộc người Palestine ở Dải Gaza phải rời bỏ lãnh thổ, kéo dài nạn đói và Israel có thể kiểm soát Dải Gaza vĩnh viễn. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi các quốc gia khác ngừng ủng hộ Israel.

Đồng quan điểm với ông Fidan, Ngoại trưởng Ai Cập Abdelatty cho rằng, kế hoạch mới của Israel là “không thể chấp nhận được”.

“Những gì đang xảy ra là một diễn biến rất nguy hiểm. Không chỉ đối với người dân Palestine và các nước láng giềng”, ông Abdelatty nói.

Ông Abdelatty cho biết, Ai Cập có sự phối hợp toàn diện với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Dải Gaza và lưu ý rằng, hôm 8/8, Ủy ban Bộ trưởng OIC đã ra tuyên bố chung nhằm phản đối Israel.

Trước đó, hôm 7/8, nội các an ninh Israel đã thông qua kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza sau cuộc họp kéo dài 10 tiếng. Trước mắt, quân đội nước này sẽ kiểm soát thành phố Gaza.