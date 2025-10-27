Thế giới 24h: Điện Kremlin nói khác về vụ "hủy thượng đỉnh Trump - Putin"

Điện Kremlin tin rằng ông Trump – ông Putin vẫn có khả năng gặp trực tiếp (ảnh: Reuters)

Điện Kremlin: Sai lầm nếu nói thượng đỉnh Trump - Putin bị hủy

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 26/10, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, sẽ là sai lầm nếu nói hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị hủy. Tuy nhiên, các bên cần chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp này.

“Các tổng thống không thể gặp nhau chỉ để chào hỏi. Họ không muốn lãng phí thời gian và đã công khai nói về điều đó. Đó là lý do họ đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị cho cuộc gặp. Tiến trình này rất phức tạp”, ông Peskov nói.

Bình luận về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft của Nga, ông Peskov gọi đây là “bước đi không thân thiện”, nhưng Nga luôn tìm cách xây dựng mối quan hệ hữu nghị với tất cả quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

“Bất chấp những phản ứng khác nhau mà Tổng thống Mỹ đưa ra, chúng ta vẫn hướng đến lợi ích của mình. Lợi ích của chúng ta là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Mỹ”, ông Peskov nói.

Bình luận về khả năng Ukraine nhận được các vũ khí tầm xa từ phương Tây và tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, ông Peskov cho biết, đòn đáp trả của Nga “sẽ rất dữ dội”.

“Như Tổng thống Putin đã nói, phản ứng sẽ rất dữ dội”, ông Peskov cảnh báo.

Hôm 26/10, Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng nhiên liệu hạt nhân. Tên lửa này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và được cho là không thể đánh chặn.

Mỹ - Trung Quốc “xuống thang” căng thẳng thuế quan

Đầu tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/11, sau khi Bắc Kinh thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Hôm 26/10, khi được hỏi về lời cảnh báo của ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết, nó đã “không còn" sau 2 ngày đàm phán “rất hiệu quả” tại Malaysia.

“Chúng tôi đã có những cuộc họp trong 2 ngày rất hiệu quả. Tôi cho rằng lời đe dọa về mức thuế tăng thêm 100% về cơ bản đã bị loại khỏi bàn đàm phán”, ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn của CBS News.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong chụp ảnh chung hôm 25/10 (ảnh: Xinhua)

“Mối đe dọa tăng thuế 100% đã không còn, cũng như mối đe dọa về việc Trung Quốc ngay lập tức thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu (đất hiếm) trên toàn cầu”, ông Bessent nói thêm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, ông tin rằng Trung Quốc sẽ hoãn việc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm “trong vòng một năm” và xem xét lại.

Hôm 26/10, Thời báo Hoàn cầu đưa tin, phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc đã đạt được đồng thuận cơ bản để giải quyết những quan ngại của mỗi bên sau 2 ngày làm việc ở Malaysia.

“Bản chất của mối quan hệ kinh tế, thương mại Mỹ - Trung Quốc là cùng có lợi và cùng thắng. Hai nước sẽ cùng hưởng lợi khi hợp tác và cùng chịu thiệt hại khi đối đầu”, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong hôm 26/10 cho biết, sau cuộc gặp với ông Bessent.

Thổ Nhĩ Kỳ: PKK giải giáp, rút về Iraq

Đảng Công nhân Kurd (PKK) hôm 26/10 cho biết, họ sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Thổ Nhĩ Kỳ về phía miền bắc Iraq, như một phần trong tiến trình hòa bình với Ankara.

“Chúng tôi đang thực hiện việc rút toàn bộ lực lượng khỏi Thổ Nhĩ Kỳ”, PKK thông báo.

Theo Al Jazeera, tuyên bố của PKK đã chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ năm 1984 giữa lực lượng người Kurd với Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hơn 40.000 người thiệt mạng.

Tháng 5/2025, PKK đã quyết định giải giáp và giải tán sau lời kêu gọi chấm dứt đấu tranh vũ trang của thủ lĩnh Abdullah Ocalan, người đang bị Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ.

Trong tuyên bố hôm 26/10 được đọc tại một buổi lễ ở dãy núi Qandil (căn cứ PKK ở miền bắc Iraq), Đảng Công nhân Kurd cho biết, toàn bộ chiến binh người Kurd sẽ rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo thực hiện đúng cam kết giải trừ vũ khí và hòa nhập.

PKK cũng kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các đạo luật để mở đường cho quá trình chuyển đổi của lực lượng này từ đấu tranh vũ trang sang một tổ chức chính trị hợp pháp.

Bình luận trên mạng xã hội X, Omer Celik – phát ngôn viên đảng AK của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan – cho biết, quyết định rút lui của PKK là kết quả của mục tiêu “không khủng bố” mà Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi, và chính phủ sẽ tạo “khuôn khổ tích cực” cho tiến trình này.