Thế giới 24h: Nga lên tiếng về vụ thử tên lửa nhiên liệu hạt nhân "độc nhất vô nhị"

Nga phóng thử tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik (ảnh: Mil.ru)

Nga: Vụ thử tên lửa Burevestnik không ảnh hưởng đến quan hệ với Mỹ

“Vụ thử tên lửa không có yếu tố nào có thể gây căng thẳng hay ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nga và Mỹ, đặc biệt là khi mối quan hệ đang ở mức tối thiểu”, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói trong cuộc họp báo hôm 27/10, khi đề cập tới cuộc thử nghiệm tên lửa Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ông Peskov cho biết, bất chấp một số căng thẳng hiện tại, Moscow luôn sẵn sàng liên lạc và duy trì quan hệ với Washington, nhưng mọi hành động luôn dựa trên lợi ích quốc gia Nga.

“Đó là điều đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, việc phát triển và thử nghiệm tên lửa Burevestnik là “phù hợp với mục tiêu an ninh của Nga”, đặc biệt là trong bối cảnh một số nước châu Âu có thái độ hung hăng và duy trì quan điểm chống Nga.

Trước đó, hôm 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc Nga công bố vụ phóng thử tên lửa Burevestnik vào thời điểm này là “không phù hợp”.

Theo ông Trump, Nga nên “kết thúc xung đột ở Ukraine” thay vì thử tên lửa.

Hôm 26/10, Tổng thống Nga Putin cho biết, tên lửa Burevestnik là hệ thống “độc nhất vô nhị” trên thế giới và các mục tiêu trong cuộc thử nghiệm chính đã hoàn thành.

Mỹ thúc giục Hungary ngừng mua dầu Nga

Đại sứ Mỹ tại NATO – ông Matt Whitaker – cho biết, Mỹ mong đợi Hungary, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng kế hoạch năng lượng mới để ngừng nhập khẩu dầu Nga.

Đại sứ Mỹ tại NATO – ông Matt Whitaker (ảnh: Getty)

“Không giống như các nước láng giềng khác, Hungary chưa có bất kỳ kế hoạch hay động thái tích cực nào để tách khỏi nguồn cung năng lượng từ Nga”, ông Whitaker nói (trong cuộc phỏng vấn được Fox News công bố hôm 27/10).

Ông Whitaker cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Hungary để giúp nước này tìm kiếm các tuyến đường nhập khẩu dầu thay thế Nga, chẳng hạn như từ Croatia.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban – người có mối quan hệ cá nhân tốt với Tổng thống Mỹ Trump – đã nhiều lần phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng Nga.

Tuần trước, sau khi chính quyền ông Trump tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft của Nga, ông Orban cho biết, Hungary sẽ tìm cách “né tránh” các biện pháp này.

Hungary, Slovakia là 2 nước thành viên còn lại của EU vẫn nhập khẩu dầu từ Nga qua đường ống Druzhba. Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng mua dầu lớn thứ 3 của Nga, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ, theo Kyiv Independent.

Ông Trump "rất muốn gặp" Chủ tịch Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Trump hôm 27/10 cho biết, ông “rất muốn” gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á lần này, và sẵn sàng kéo dài lịch trình làm việc nếu cần thiết.

“Tôi rất muốn gặp ông ấy, nếu ông ấy cũng muốn gặp tôi”, ông Trump nói với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông sẵn sàng kéo dài chuyến công du châu Á để có thể gặp ông Kim Jong Un.

“Tôi chưa nghĩ đến điều đó, nhưng đúng vậy, tôi nghĩ là tôi sẽ làm như vậy, chắc chắn rồi”, ông Trump nói.

Theo Yonhap, ông Trump dự kiến có chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 29 đến 30/10 để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Một số thông tin cho rằng, ông Trump có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm này.