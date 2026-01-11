6 trường hợp đăng ký đất đai phải cấp sổ đỏ theo quy định mới

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký văn bản hợp nhất Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) và hệ thống thông tin đất đai.

Nghị định này hợp nhất Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 23 Nghị định hợp nhất nêu rõ 6 trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới Sổ đỏ, gồm: Hợp thửa đất hoặc tách thửa đất.

Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Dự án đầu tư có sử dụng đất mà điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng; hoặc trường hợp chủ đầu tư dự án đã được cấp Giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án mà có nhu cầu cấp Sổ đỏ cho từng thửa đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt.

Chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; thay đổi diện tích đất ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai.

Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi, hoặc trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Sổ đỏ.

Sổ đỏ được cấp theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này có mã giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước và được cấp thông qua phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.