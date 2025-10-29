Thế giới 24h: Nga báo động kế hoạch "điều 2.000 quân" đến Ukraine của Pháp

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: Reuters)

Nga cảnh báo tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 28/10, ông Peskov cho biết, báo cáo mới đây của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho rằng Pháp có kế hoạch triển khai khoảng 2.000 binh sĩ đến Ukraine là “đáng báo động”.

“Về thông tin do Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga công bố, nó rất đáng báo động”, ông Peskov nói.

“Tuy nhiên, quân đội của chúng tôi vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng nói của người nước ngoài qua sóng vô tuyến trên tiền tuyến”, ông Peskov nói.

“Những người nước ngoài này hiện diện trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, và chúng tôi đang tiêu diệt họ. Quân đội Nga tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình”, ông Peskov nói thêm.

Trước đó, hôm 27/10, SVR cho hay, theo lệnh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Bộ Tổng tham mưu Pháp đang chuẩn bị kế hoạch triển khai 2.000 binh sĩ để hỗ trợ Ukraine.

Đây có thể là cách ông Macron “để lại dấu ấn trong lịch sử”, SVR nhận định.

NATO đã nhiều lần bác bỏ khả năng gửi quân tham chiến để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, hồi tháng 2/2024, New York Times (báo Mỹ) đưa tin, các cơ quan tình báo của Mỹ và châu Âu hiện diện đáng kể ở Ukraine.

Một phần tập đoàn dầu khí Nga được "miễn" khỏi đòn trừng phạt của Mỹ

Bộ trưởng Kinh tế Đức – bà Katherina Reiche – hôm 28/10 nói với Reuters rằng, chính phủ Mỹ đã đảm bảo bằng văn bản về việc miễn các lệnh trừng phạt đối với hoạt động kinh doanh của Rosneft (tập đoàn dầu khí Nga) tại Đức.

Một cơ sở của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft (ảnh: Rosneft)

Theo bà Reiche, Mỹ đã gửi cho Đức “thư trấn an” vào đêm 27/10 (giờ địa phương). Theo đó, Mỹ xác nhận hoạt động kinh doanh của Rosneft tại Đức đã hoàn toàn tách khỏi công ty mẹ.

Tháng 9/2022, Đức đã ra lệnh đặt Rosneft (tại Đức) “dưới quyền quản lý tạm thời của chính phủ”. Về mặt pháp lý, Rosneft vẫn nắm giữ lượng lớn cổ phần đối với các tài sản tại Đức, nhưng quyền quản lý thuộc về chính quyền Berlin.

Trong số các tài sản của Rosneft ở Đức có PCK, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Đức. Rosneft nắm giữ 54,17% cổ phần của nhà máy này.

Hôm 22/10, Mỹ tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil, 2 tập đoàn dầu khí lớn của Nga.

Hôm 27/10, Lukoil xác nhận sẽ bán các tài sản ở nước ngoài, tạm dừng hoạt động quốc tế do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt mới.

Cảnh báo thảm họa khi siêu bão thế kỷ đổ bộ Jamaica

Siêu bão Melissa được dự báo sẽ gây ra thảm họa khi đổ bộ Jamaica (đảo quốc thuộc vùng biển Caribe) với những đợt sóng lớn, lũ quét và lở đất. Đây được cho là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Jamaica trong thế kỷ này, Reuters hôm 28/10 đưa tin.

Vùng mắt bão của cơn bão Melissa khi sắp đổ bộ Jamaica (ảnh: CNN)

Theo Reuters, siêu bão Melissa mạnh cấp 5 (cấp mạnh nhất theo thang bão Saffir-Simpson), gió giật lên tới hơn 300 km/h dự kiến đổ bộ Jamaica vào sáng 29/10, trong khi chính quyền đảo quốc gấp rút sơ tán người dân.

“Đối với Jamaica, đây chắc chắn sẽ là cơn bão thế kỷ”, Anne-Claire Fontan, chuyên gia về bão nhiệt đới của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhận xét.

Theo bà Fontan, bờ biển Jamaica sẽ đối mặt với những cơn sóng cao tới 4 mét khi bão Melissa đổ bộ. Cơn bão cũng mang theo lượng mưa lớn, được dự báo vượt quá 700 mm, gây ra “lũ quét và lở đất nghiêm trọng” ở nhiều khu vực.

Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết, có khoảng 1,5 triệu người ở Jamaica bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão này.

Hôm 28/10, Thủ tướng Jamaica – ông Andrew Holness – đã ra lệnh sơ tán bắt buộc ở một số khu vực phía nam, bao gồm cả thị trấn Port Royal.

“Không cơ sở hạ tầng nào ở khu vực này có thể chịu nổi cơn bão mạnh cấp 5”, ông Holness nói.

Ở Cuba, chính phủ đã sơ tán khoảng 500.000 người khỏi những khu vực có nguy cơ.