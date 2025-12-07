Thế giới 24h: Nga tập kích dữ dội Ukraine với hơn 700 UAV và tên lửa

Cảnh tượng trong cuộc tập kích mới nhất cửa Nga ở vùng thủ đô Kiev vào ngày 6/12/2025. Ảnh: Kyiv Independent.

Đợt tập kích tầm xa dữ dội nhất của Nga ở Ukraine trong nhiều tuần

Theo thông báo của Không quân Ukraine, Nga phóng 653 UAV tầm xa kiểu Shahed, 36 tên lửa hành trình và 17 tên lửa đạn đạo vào nhiều mục tiêu trên khắp cả nước. Tổng cộng có 60 đợt tập kích được ghi nhận tại 29 địa điểm.

“Tâm điểm của các đợt tấn công này một lần nữa là hạ tầng năng lượng”, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

Nhiều tiếng nổ được ghi nhận ở các thành phố Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia và Bila Tserkva. Các đợt tấn công làm hư hại cơ sở phát điện, phân phối và truyền tải điện tại vùng thủ đô Kiev và nhiều nơi khác, theo Bộ Năng lượng Ukraine.

Vitaliy Zaichenko, lãnh đạo công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo, nói đợt tấn công “rất nghiêm trọng” đối với hệ thống điện Ukraine. Một trong hai đường dây cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị ngắt, khiến nhà máy mất toàn bộ nguồn điện cung cấp từ bên ngoài trong nửa giờ.

“Các nhà máy điện hạt nhân khác hiện vận hành dưới công suất tối đa vì lý do an toàn”, ông Zaichenko cho biết.

Nga cũng được cho là tập kích các nhà máy nhiệt điện thuộc tập đoàn DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine. Đây là đợt tấn công quy mô lớn thứ sáu kể từ tháng 10 năm nay nhằm vào các mục tiêu của công ty. DTEK không nêu tên các nhà máy vì lý do an ninh, nhưng cho biết thiết bị phát điện đã “bị hư hại nghiêm trọng”.

EU lên tiếng sau khi bị Mỹ chỉ trích trong chiến lược an ninh

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) phụ trách đối ngoại, bà Kaja Kallas khẳng định Mỹ vẫn là “đồng minh lớn nhất” của châu lục. Trước đó, Mỹ công bố tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia, trong đó có những nội dung chỉ trích mạnh mẽ châu Âu.

Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar hôm 6/12, bà Kallas nói một số chỉ trích của Mỹ – như cho rằng châu Âu “thiếu tự tin hoặc đang đối mặt nguy cơ bị xóa sổ về văn minh là đúng ở mức nào đó”, nhưng nhấn mạnh EU và Mỹ cần “gắn bó với nhau”.

“Tôi nghĩ đôi khi chúng ta không nhìn nhận giống nhau về một số vấn đề, nhưng nguyên tắc chung vẫn vậy. Chúng ta là đồng minh lớn nhất”, bà Kallas nói, bổ sung rằng mục tiêu của Mỹ nên là giúp châu Âu “điều chỉnh lại quỹ đạo hiện nay”.

Tài liệu do Mỹ công bố cảnh báo châu Âu có thể một ngày nào đó không còn là đồng minh đáng tin cậy của Mỹ.

Thảm họa lũ lụt và lở đất ở châu Á khiến 1.750 người thiệt mạng

Các đội cứu hộ và tình nguyện viên đang chật vật hỗ trợ hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất tại nhiều khu vực châu Á, khi số người thiệt mạng do thảm họa đã vượt 1.750 tại Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan.

Tại Indonesia, ít nhất 908 người được xác nhận thiệt mạng và 410 người còn mất tích theo số liệu mới nhất công bố hôm 6/12.

Tại Sri Lanka, chính phủ xác nhận 607 người thiệt mạng và 214 người mất tích trong thảm họa mà Tổng thống Anura Kumara Dissanayake mô tả là “thách thức lớn nhất” mà đất nước phải đối mặt. Lũ lụt cũng khiến ít nhất 276 người thiệt mạng tại Thái Lan.

Tại Sumatra (Indonesia), nhiều người sống sót vẫn đang chật vật sau trận lũ quét và lở đất tuần trước, trong khi cơ quan khí tượng cảnh báo tỉnh Aceh có thể hứng “mưa rất lớn” đến ngày 6/12.

Thống đốc Aceh Muzakir Manaf cho biết lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm thi thể trong lớp bùn “ngập đến thắt lưng”. Nhưng đói khát mới là mối đe dọa nghiêm trọng nhất tại các ngôi làng hẻo lánh, khó tiếp cận.

Tại Sri Lanka, giới chức nước này cảnh báo mưa lớn tiếp diễn làm tăng nguy cơ lở đất mới. Trung tâm Quản lý Thảm họa Sri Lanka cho biết hơn 71.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 5.000 căn bị phá hủy hoàn toàn.