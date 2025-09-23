Thế giới 24h: Ba Lan tuyên bố bắn hạ tất cả vật thể "xâm phạm không phận"

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố cứng rắn sau khi nhiều nước thành viên NATO cáo buộc UAV, máy bay Nga xâm nhập không phận (ảnh: Guardian)

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các vụ xâm phạm không phận

“Chúng tôi quyết định sẽ bắn hạ những vật thể bay khi chúng xâm phạm lãnh thổ và bay qua Ba Lan. Đây là điều không cần bàn cãi”, ông Tusk nói trong cuộc họp báo hôm 22/9.

Tuy nhiên, trong một số tình hình, Ba Lan cần thận trọng trước khi đưa ra quyết định, ông Tusk cho biết.

“Khi gặp những tình huống không hoàn toàn rõ ràng, chẳng hạn như chuyến bay gần đây của các tiêm kích Nga qua giàn khoan Petrobaltic – nhưng không có hành vi vi phạm, và đó không thuộc vùng lãnh hải của Ba Lan – chúng tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra những quyết định có thể dẫn đến một cuộc đối đầu rất căng thẳng”, ông Tusk nói thêm.

Theo Reuters, giàn khoan Petrobaltic của Ba Lan nằm trên biển Baltic và không thuộc lãnh hải của nước này.

Trong cuộc họp báo hôm 22/9, ông Tusk cũng lưu ý, Ba Lan cần “hoàn toàn chắc chắn rằng”, hành động của nước này cũng nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh NATO.

Trước đó, hôm 10/9, Ba Lan tuyên bố 19 UAV xâm nhập không phận nước này. Quân đội Ba Lan, phối hợp với lực lượng NATO, đã bắn hạ một số UAV “gây đe dọa”. 9 ngày sau, Estonia cũng cáo buộc 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga xâm phạm không phận.

Nga đã bác bỏ những cáo buộc trên.

Hôm 22/9, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho rằng, các máy bay quân sự Nga “tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật quốc tế, quy định hàng không”, trong khi Estonia không có bằng chứng khách quan khi đưa ra cáo buộc.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi coi những lời nói như vậy là vô căn cứ, thiếu thuyết phục và là sự tiếp tục chính sách leo thang căng thẳng, châm ngòi không khí đối đầu”, ông Peskov nói.

Ông Putin: Nga sẵn sàng gia hạn New START thêm một năm

Phát biểu hôm 22/9 trong cuộc họp với các quan chức của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Nga Putin cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục tuân thủ Hiệp ước New START về kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược, ngay cả khi hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2/2026.

Ông Putin họp với các quan chức an ninh cấp cao hôm 22/9 (ảnh: RT)

Theo Tổng thống Putin, Hiệp ước New START, được Nga – Mỹ ký kết năm 2010 là thỏa thuận song phương cuối cùng mà hai bên còn tuân thủ để kiểm soát vũ khí hạt nhân. Ông cũng cảnh báo rằng, việc để hiệp ước này hết hạn và từ bỏ di sản của nó là “một bước đi sai lầm và thiển cận”.

Nhằm tránh châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang chiến lược và để đảm bảo “mức độ có thể chấp nhận được về khả năng dự đoán, kiềm chế”, Nga sẵn sàng tuân thủ những giới hạn cốt lõi của Hiệp ước New START thêm một năm, sau ngày 5/2/2026, ông Putin cho biết.

Ông Putin cũng lưu ý, Nga sẽ chỉ thực hiện biện pháp nêu trên nếu Mỹ cũng hành động tương tự và “không có các bước đi nhằm phá vỡ thế cân bằng về khả năng răn đe”.

Hiện tại, Mỹ vẫn là một bên tham gia Hiệp ước New START.

Lãnh đạo Syria lần đầu tới cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sau gần 60 năm

Al Jazeera hôm 22/9 đưa tin, Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmed al-Sharaa đã tới New York (Mỹ) để tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Syria tham gia sự kiện này kể từ năm 1967.

Trước ông al-Sharaa, cố Tổng thống Syria Nureddin al-Atassi từng tham dự cuộc họp và có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào năm 1967.

Chuyến đi của ông al-Sharaa được truyền thông Syria mô tả là “mang tính bước ngoặt”, thể hiện sự cởi mở hơn của quốc gia Trung Đông sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2025.

Hồi tháng 5, ông al-Sharaa đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa một Tổng thống Syria với một Tổng thống Mỹ sau 25 năm. Trong cuộc gặp, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt và đang “xem xét việc bình thường hóa quan hệ với chính phủ mới của Syria”.

Đây được cho là thắng lợi ngoại giao lớn đối với ông al-Sharaa, cựu thủ lĩnh một nhánh của al-Qaeda và từng bị Mỹ treo thưởng 10 triệu USD.