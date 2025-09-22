Thế giới 24h: EU quyết định không làm theo ý ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp bà Ursula von der Leyen tại Turnberry, Scotland, ngày 27/7/2025 (ảnh: Reuters)

Chủ tịch EC: Quan hệ với Ấn Độ quan trọng hơn bao giờ hết

Trả lời phỏng vấn của Le Soir (báo Bỉ) hôm 21/9, bà von der Leyen cho biết, EU không có ý định tăng thuế quan đối với Ấn Độ và Trung Quốc theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“EU sẽ tự đưa ra quyết định. Yêu cầu này gắn với mong muốn của Tổng thống (Trump) nhằm gây sức ép lên Nga… Nhưng chúng tôi hiểu rằng, trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp hiện nay, chúng tôi cần củng cố quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung”, bà von der Leyen nói.

Theo bà von der Leyen, việc tăng cường quan hệ với Ấn Độ là quan trọng hơn bao giờ hết, xét đến vai trò ngày càng tăng của nước này đối với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi công bố chương trình nghị sự chiến lược mới giữa EU và Ấn Độ, với một trong những ưu tiên là tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh chung”, bà von der Leyen nói.

Chủ tịch EC cho biết, Liên minh châu Âu muốn ký kết các hiệp định thương mại tự do mới vào cuối năm 2025.

Trước đó, hôm 11/9, Financial Times (báo Anh) đưa tin, ông Trump đã đề nghị EU tăng thuế đối với Ấn Độ và Trung Quốc lên 100%, như một phần trong nỗ lực chung nhằm gây sức ép lên Nga.

Nga miễn nhiệm thượng tướng từng chỉ huy Cánh quân Trung tâm ở Ukraine

Reuters hôm 21/9 dẫn nguồn tin từ RBC Russia (báo Nga) đưa tin, Moscow đã miễn nhiệm thượng tướng Alexander Lapin, người từng chỉ huy nhiều chiến dịch của quân đội Nga trong giai đoạn đầu cuộc xung đột ở Ukraine, và chuyển công tác khỏi quân ngũ.

Thượng tướng Alexander Lapin (bên trái) từng chỉ huy Cánh quân Trung tâm Nga tại Ukraine (ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo Tatar Inform (báo Nga), ông Lapin, 61 tuổi, sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý cho người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga), phụ trách công tác hỗ trợ các cựu chiến binh và gia đình của họ.

Năm 2022, ông Lapin từng chỉ huy Quân khu Trung tâm Nga và Cánh quân Trung tâm tại Ukraine. Ông bị lãnh đạo Cộng hòa Chechnya – ông Ramzan Kadyrov – chỉ trích khi quân đội Nga rút khỏi thị trấn Lyman, vùng Donetsk.

Đầu năm 2023, ông Lapin được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Lục quân Nga, sau đó là Tư lệnh Quân khu Leningrad (3/2024) và Tư lệnh Cụm quân phương Bắc (11/2024).

Tháng 8 năm nay, vị trí của ông Lapin được thay thế bởi Thượng tướng Yevgeny Nikiforov.

Taliban: Mỹ nên nhớ lại Thỏa thuận Doha

Chính quyền Taliban hôm 21/9 bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng lấy lại căn cứ không quân Bagram, 4 năm sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Zabihullah Mujahid – người phát ngôn của Taliban – cho rằng, Mỹ nên áp dụng các chính sách “thực tế và hợp lý”, trong khi Afghanistan tìm kiếm mối quan hệ mang tính xây dựng với tất cả quốc gia trên cơ sở tôn trọng lợi ích chung, phục vụ phát triển kinh tế.

Theo ông Mujahid, trong mọi cuộc đàm phán song phương, Mỹ luôn nhấn mạnh rằng sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan cần được tôn trọng.

“Cần nhớ rằng, theo Thỏa thuận Doha, Mỹ đã cam kết không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị của Afghanistan, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ”, ông Mujahid nói, nhấn mạnh rằng Mỹ phải tuân thủ các cam kết của mình.

Năm 2020, Mỹ ký “thỏa thuận Doha” với Taliban, trong bối cảnh chính quyền Afghanistan (do Washington hậu thuẫn) lung lay. Theo thỏa thuận này, Mỹ phải rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan.

Hôm 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu Afghanistan không trả lại căn cứ Bagram cho Mỹ, “điều tồi tệ” sẽ xảy ra.