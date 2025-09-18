Thế giới 24h: Ba Lan kêu gọi ngừng mua dầu Nga ngay năm sau, Điện Kremlin tuyên bố cứng rắn

Một cơ sở lọc dầu ở Krasnodar, Nga bốc cháy, nghi do UAV tấn công (ảnh: EPA)

Điện Kremlin: EU trừng phạt không làm thay đổi lập trường của Nga

Hôm 17/9, Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan – ông Milosz Motyka – kêu gọi các nước thành viên EU chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm 2026. Ông Motyka cho rằng Ba Lan và Mỹ có thể hỗ trợ nỗ lực này.

“Tôi kêu gọi các ngài hãy thống nhất mục tiêu chung là loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu thô từ Nga vào cuối năm 2026”, ông Motyka viết trong thư gửi các bộ trưởng năng lượng của EU.

“Quyết định này sẽ củng cố tính thống nhất trong hành động của chúng ta, đặt ra mốc thời gian rõ ràng và thể hiện quyết tâm tách khỏi nguồn cung dầu mỏ gây rủi ro”, ông Motyka viết.

Theo Reuters, EU đã lên kế hoạch chấm dứt việc nhập khẩu dầu và khí đốt Nga từ ngày 1/1/2028. Slovakia và Hungary là 2 quốc gia còn lại trong khối EU vẫn mua nhiều dầu, khí đốt từ Nga.

Hôm 15/9, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) – cho biết, EU đang đề xuất loại bỏ dần việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga.

Phát biểu hôm 14/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, kế hoạch của EU nhằm loại bỏ nguồn cung năng lượng Nga sẽ không làm Moscow thay đổi lập trường.

“Nga, với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt này. Và 3 năm qua đã chứng minh điều đó một cách mạnh mẽ”, ông Peskov nói.

Theo Reuters, bất chấp các lệnh trừng phạt, EU vẫn nhập khẩu hàng tỷ USD năng lượng và hàng hóa từ Nga mỗi năm.

Ông Lavrov: Quân đội châu Âu hiện diện ở Ukraine sẽ bị coi là "lực lượng chiếm đóng"

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/9 cảnh báo, bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện ở Ukraine sẽ bị quân đội Nga coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Binh sĩ NATO tập trận (Kay Nietfeld / Getty Images)

“Các nước phương Tây ở châu Âu đang cố gắng ngăn cản chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến tới thúc đẩy một giải pháp thực sự, bằng cách cung cấp vũ khí cho chính quyền (Tổng thống) Zelensky. Và gần đây, họ còn thành lập một số lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng về cơ bản là lực lượng chiếm đóng, bằng cách đề cập đến việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine”, ông Lavrov nói.

“Nếu một phần nào đó của Ukraine trở thành lãnh thổ mà lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai và các đảm bảo an ninh của phương Tây nhằm chống lại Nga có hiệu lực, thì đồng nghĩa với việc phương Tây đã chiếm giữ vùng lãnh thổ đó”, ông Lavrov nói thêm.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh một số nước châu Âu như Pháp, Đức, Anh đề xuất triển khai lực lượng NATO bảo đảm an ninh cho Ukraine, sau khi xung đột chấm dứt.

Trong bài phát biểu hôm 17/9, ông Lavrov cho rằng, các nước EU đang cố gắng“giành một ghế trên bàn đàm phán” về Ukraine, nhưng “không có chỗ” vì lập trường chống lại Nga.

Đan Mạch tập trận ở Greenland, Mỹ không được mời

Đan Mạch không mời quân đội Mỹ tham gia Arctic Light 2025 – cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử hiện đại của đảo Greenland – Reuters hôm 17/9 đưa tin.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Cực của Đan Mạch, tướng Soren Andersen, đã xác nhận thông tin trên. Ông Andersen cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được mời, nhưng không có bất kỳ đơn vị nào của Mỹ tham gia cuộc tập trận Arctic Light 2025.

“Chúng tôi hợp tác với các đồng nghiệp tại Căn cứ vũ trụ Pituffik của Mỹ, nhưng họ không được mời để tham gia cuộc tập trận này”, ông Andersen nói.

Theo Reuters, quân đội Mỹ từng tham gia nhiều cuộc tập trận do Đan Mạch tổ chức trên đảo Greenland.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Mỹ - Đan Mạch đã trở nên căng thẳng hơn kể từ đầu năm nay, do Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì mong muốn mua lại Greenland (thuộc chủ quyền của Đan Mạch) và không loại trừ khả năng kiểm soát hòn đảo này bằng vũ lực.