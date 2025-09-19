Thế giới 24h: EU đề xuất đòn trừng phạt mới nhằm vào Nga, Trung Quốc cũng liên đới

Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen (ảnh: Reuters)

EU gia tăng áp lực đối với Nga

Phát biểu hôm 19/9, bà von der Leyen cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông qua đề xuất về một vòng trừng phạt mới, nhắm vào “các nhà máy lọc dầu, doanh nhân dầu mỏ và các công ty hóa dầu ở nước thứ 3, trong đó có Trung Quốc”, bị cáo buộc hỗ trợ Moscow “lách” lệnh trừng phạt trước đó.

“Chúng tôi đang gia tăng áp lực. Với gói trừng phạt thứ 19, bao gồm các hạn chế về năng lượng, dịch vụ tài chính và thương mại”, bà von der Leyen nói.

Theo RT, các biện pháp mới do bà von der Leyen công bố vượt ra khỏi phạm vi châu Âu và nhắm vào nhiều công ty năng lượng nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.

Với gói trừng phạt thứ 19, EC đề xuất cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, bổ sung 118 tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” giúp vận chuyển dầu Nga vào danh sách đen, đồng thời cấm giao dịch hoàn toàn với các tập đoàn năng lượng Rosneft và Gazpromneft.

“Trong 3 năm qua, doanh thu dầu mỏ của Nga tại châu Âu đã giảm 90%. Giờ đây, chúng ta bước sang trang mới”, bà von der Leyen nói.

Theo bà von der Leyen, vòng trừng phạt mới cũng bao gồm các biện pháp nhằm bịt “lỗ hổng tài chính”, mở rộng lệnh cấm giao dịch đối với một loạt ngân hàng Nga và các tổ chức tín dụng ở nước thứ 3. Lần đầu tiên, EC đề xuất trừng phạt cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử của Nga.

EC cũng đang “nghiên cứu các giải pháp mới” để tài trợ cho Ukraine dựa trên “tài sản và bất động sản bị phong tỏa của Nga”, bà von der Leyen cho biết.

Các đề xuất của EC cần được 27 nước thành viên thảo luận và thông qua, theo Guardian. Nga, Trung Quốc chưa phản ứng về động thái mới của EU.

Hamas: Số phận con tin Israel không được đảm bảo

Các tay súng Hamas. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong một tuyên bố ngày 18/9, lữ đoàn al-Qassam, nhánh vũ trang khét tiếng của Hamas, cho biết: “Các con tin Israel đang bị phân tán tại nhiều khu vực ở thành phố Gaza, và chúng tôi sẽ không thể bảo đảm an toàn cho họ nếu chiến dịch quân sự của Israel vẫn tiếp diễn”.

Qassam cũng cảnh báo rằng việc mở rộng hoạt động quân sự có thể khiến Israel khó có khả năng đưa thêm con tin trở về, dù còn sống hay đã chết. Nhánh vũ trang này còn nhắc lại trường hợp binh sĩ Israel Ron Arad, người mất tích ở miền nam Lebanon năm 1986, cho đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Theo truyền thông khu vực, các cuộc giao tranh gần đây đã tập trung vào khu vực thành phố Gaza, bắt đầu từ ngày 11/8 tại quận Zeitoun, sau đó mở rộng sang một số khu vực khác của thành phố Gaza. Nhân chứng cho biết có sự xuất hiện của xe bọc thép và xe tăng Israel tại phía tây bắc thành phố.

Các tuyên bố từ Lữ đoàn al-Qassam cũng đề cập đến khả năng nhánh vũ trang này tiếp tục duy trì sức kháng cự và cho rằng các phương tiện cơ giới quân sự có thể trở thành mục tiêu.

Hiện Israel ước tính còn khoảng 48 con tin Israel ở Gaza, trong đó có khoảng 20 người được cho là còn sống. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền và truyền thông khu vực đưa tin hàng nghìn người Palestine cũng đang bị giam giữ tại các nhà tù Israel.

Cuộc xung đột tại Gaza kéo dài từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và gây ra nhiều hệ lụy nhân đạo nghiêm trọng.

Kế hoạch A và kế hoạch B của Ukraine cho năm 2026

Tổng thống Ukraine Zelensky mong muốn phương Tây hỗ trợ 60 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2026 (ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới hôm 18/9 trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, Tổng thống Ukraine cho biết, ông hy vọng xung đột có thể chấm dứt, nếu không, nước này cần thêm 120 tỷ USD vào năm 2026 để phòng thủ trước Nga.

“Cái giá của cuộc chiến này là 120 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, 60 tỷ USD đến từ ngân sách của chúng tôi, và chúng tôi đang tìm kiếm thêm 60 tỷ USD nữa”, ông Zelensky nói, lưu ý rằng phương Tây có thể hỗ trợ Ukraine.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn có 2 lựa chọn: Kế hoạch A – chấm dứt xung đột, và kế hoạch B – đảm bảo 120 tỷ USD. Đây là một thách thức rất lớn”, ông Zelensky nói.

Trong cuộc họp báo, ông Zelensky cũng đề cập tới chương trình mới của Mỹ, cho phép các nước châu Âu mua vũ khí Mỹ sau đó chuyển lại cho Ukraine. Theo ông Zelensky, các đối tác đã cam kết hơn 2 tỷ USD để mua vũ khí cho Ukraine, và ông hy vọng con số này sẽ đạt 3,5 – 3,6 tỷ USD vào tháng 10/2025.

Hôm 17/8, Ukraine đã nhận được 2 gói vũ khí trị giá 500 triệu USD do châu Âu tài trợ, theo Kyiv Independent.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, chi quốc phòng của Ukraine vào năm 2026 sẽ tăng lên ít nhất 120 tỷ USD, trong đó, Kiev hy vọng EU và NATO hỗ trợ một nửa.

Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin từ chức

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 18/9 thông báo, ông Dmitry Kozak – Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin và là đồng minh thân cận lâu năm của Tổng thống Nga Putin – đã từ chức.

Ông Dmitry Kozak – Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin (ảnh: TASS)

“Tôi có thể xác nhận rằng ông Dmitry Kozak đã từ chức”, ông Peskov nói, nhấn mạnh việc ông Kozak từ chức là tự nguyện.

Người phát ngôn Điện Kremlin không cho biết ông Putin đã ký sắc lệnh phê duyệt đơn từ chức của ông Kozak hay chưa.

“Chúng tôi chưa công bố sắc lệnh. Hiện tại không có sắc lệnh nào cả”, ông Peskov nói.

Theo TASS, ông Kozak là một trong những quan chức “phục vụ lâu năm” của Điện Kremlin. Ông bắt đầu làm việc tại Điện Kremlin từ năm 1999 với vị trí Phó trưởng ban phụ trách các vấn đề pháp lý. Khi đó, Tổng thống Nga là ông Boris Yeltsin.

Hồi tháng 8, New York Times (báo Mỹ) đưa tin, năm nay, ông Kozak từng trình lên Tổng thống Putin một kế hoạch chấm dứt xung đột với Ukraine và khởi xướng các cải cách trong nước.

Cắt sóng viễn thông và internet trên khắp Dải Gaza

Dân thường Palestine hôm 18/9 cho biết, họ nhìn thấy xe tăng Israel ở Sheikh Radwan và Tel Al-Hawa, 2 khu vực là cửa ngõ để tiến vào trung tâm thành phố Gaza. Trong khi đó, đường dây internet và sóng viễn thông bị cắt đứt trên khắp Dải Gaza – một dấu hiệu cho thấy Israel sắp leo thang các hoạt động quân sự trên bộ.

Cùng ngày 18/9, Công ty Viễn thông Palestine thông báo, các dịch vụ của họ ở Dải Gaza đã bị cắt đứt “do cuộc tấn công đang diễn ra và hạ tầng viễn thông bị nhắm mục tiêu”.

“Việc ngắt kết nối internet và dịch vụ điện thoại là một điềm xấu. Đó là tín hiệu cho thấy điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra”, Ismail (cư dân ở Dải Gaza) nói.

Ismail cho biết, anh đang dùng e-SIM (SIM điện tử) để liên lạc, một biện pháp rất nguy hiểm vì phải đứng ở vị trí cao để bắt sóng.

Theo Reuters, hàng chục nghìn người Palestine đang sơ tán khỏi thành phố Gaza về phía nam bằng đường bộ, trên những chiếc xe tải nhỏ, xe lừa, xe ngựa, thậm chí là đi bộ, trong bối cảnh quân đội Israel từng bước tiến vào trung tâm Gaza.

Chi phí cho mỗi chuyến đi như vậy đã tăng vọt, có trường hợp lên tới hơn 1.000 USD.

Cơ quan Y tế Dải Gaza cho hay, số người Palestine thiệt mạng do giao tranh giữa Israel – Hamas từ tháng 10/2023 đã vượt quá 65.000.