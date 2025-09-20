Thế giới 24h: "Cựu sĩ quan Ukraine" chỉ huy quân đội Nga đánh vào Kupyansk

Ông Serhii Storozhenko – người được cho là đang chỉ huy các cuộc tấn công của quân đội Nga vào Kupyansk (ảnh: LIGA)

Tập đoàn quân do cựu sĩ quan Ukraine chỉ huy đánh vào Kupyansk

Vài tuần gần đây, tình hình giao tranh xung quanh Kupyansk (thị trấn trọng điểm ở đông bắc tỉnh Kharkiv), cách trung tâm thành phố Kharkiv khoảng 104 km, ngày càng khốc liệt, Kyiv Independent đưa tin.

Hôm 19/9, Lữ đoàn số 10 thuộc lực lượng lục quân Ukraine thông báo, giao tranh ở Kupyansk vẫn “căng thẳng” khi Nga cố gắng tiến quân, tập trung lực lượng ở các ngôi làng lân cận.

“Kupyansk là mục tiêu chiến lược của đối phương. Họ đang tập trung lực lượng gần làng Radkivka, Holubivka và một đường ống dẫn khí đốt ngầm bị ngập nước. Đã có những nỗ lực vượt sông Oskil bằng thuyền”, Lữ đoàn số 10 bình luận trên Telegram.

Theo Kyiv Independent, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân chủng hợp thành số 6 của Nga, do trung tướng Serhii Storozhenko chỉ huy, đang đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực kiểm soát Kupyansk.

Xe tăng của Ukraine ở Kupyansk (ảnh: Ivan Chernichkin / Zaborona)

Ông Storozhenko, sinh năm 1975 tại tỉnh Kharkiv, từng có thời gian dài phục vụ trong lực lượng Ukraine.

Tháng 3/2014, trong quá trình bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, ông Storozhenko chỉ huy khoảng 1.200 binh sĩ Ukraine (đóng tại Crimea). Khoảng 1/2 quân số do ông Storozhenko chọn ở lại Crimea và gia nhập quân đội Nga.

Ông sau đó được cấp quốc tịch Nga, chỉ huy Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển số 126 ở bán đảo Crimea và dần thăng tiến.

Năm 2023, ông Storozhenko được Tổng thống Nga Putin thăng quân hàm lên trung tướng và bổ nhiệm làm Tư lệnh Tập đoàn quân chủng hợp thành số 6.

Ông Trump "cấm cửa" Thị trưởng London

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã cấm Thị trưởng London (thủ đô Anh) – ông Sadiq Khan – tham gia các sự kiện được tổ chức trong chuyến thăm Anh lần thứ 2 của ông.

Thị trưởng London Sadiq Khan từng công khai chỉ trích ông Trump (ảnh: James Manning/PA)

“Tôi biết là ông ta muốn có mặt. Tôi thì không muốn nhìn thấy ông ta”, Telegraph hôm 19/9 dẫn lời Tổng thống Trump, trước chuyến bay chở ông về Mỹ.

“Tôi không muốn ông ta có mặt. Tôi đã yêu cầu không để ông ta tham gia (sự kiện tiếp đón)”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, Sadiq Khan là một trong những “thị trưởng kém cỏi nhất thế giới” và làm việc thiếu hiệu quả.

“Tôi không ưa ông ta từ lâu rồi. Tôi luôn tự hào về London, về nước Anh, mẹ tôi sinh ra ở Scotland. Thị trưởng Khan làm việc quá kém, để xảy ra các vụ việc phạm pháp, rác rưởi bừa bãi khắp nơi, khiến London không còn như xưa nữa. Tôi không muốn gặp ông ta”, ông Trump nói.

Theo Telegraph, trước khi chuyên cơ chở ông Trump đáp xuống sân bay Stansted gần London (hôm 16/9), ông Khan đã chỉ trích Tổng thống Mỹ thúc đẩy “sự chia rẽ, chính trị cực hữu khắp thế giới”.

Hồi tháng 1 năm nay, vào đêm trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, ông Khan cũng cảnh báo về “chủ nghĩa phát xít đang trỗi dậy”. Hồi tháng 7, ông Trump gọi Thị trưởng London là “kẻ đáng ghét” và “kém cỏi”.

Taliban lên tiếng về khả năng Mỹ lấy lại căn cứ Bagram

Trong cuộc họp báo hôm 18/9 với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Trump cho biết Mỹ đang tìm cách lấy lại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan. Đây từng là trung tâm chỉ huy cho các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông trong gần 2 thập kỷ.

“Chúng tôi đang cố gắng lấy lại nó”, ông Trump nói.

Năm 2001, Mỹ đưa quân vào Afghanistan, tiếp quản và mở rộng căn cứ Bagram.

Năm 2020, Mỹ ký “thỏa thuận Doha” với Taliban, trong bối cảnh chính quyền Afghanistan (do Washington hậu thuẫn) lung lay. Theo thỏa thuận này, Mỹ phải rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan.

Trong tuyên bố hôm 19/9, Zakir Jalal – quan chức ngoại giao cấp cao của Taliban – bác bỏ khả năng quân đội Mỹ hiện diện ở Afghanistan và kiểm soát căn cứ Bagram.

“Afghanistan và Mỹ cần hợp tác với nhau mà không cần Mỹ duy trì bất kỳ sự hiện diện quân sự nào”, ông Jalal bình luận trên X.

Theo ông Jalal, Mỹ – Afghanistan có thể hợp tác về kinh tế, chính trị trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích.

Cùng ngày 19/9, ông Lin Jian – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết, Bắc Kinh tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, đồng thời kêu gọi tất cả các bên đóng vai trò xây dựng, vì hòa bình và ổn định khu vực.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc khơi mào căng thẳng và tạo ra sự đối đầu trong khu vực sẽ không nhận được sự ủng hộ của người dân”, ông Lin Jian nói.