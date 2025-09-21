Thế giới 24h: Nga tuyên bố nhắm vào loại tên lửa "khủng" của Ukraine

Ô tô bốc cháy ở Kiev khi thành phố bị UAV tập kích hôm 20/9 (ảnh: Guardian)

Nga xác nhận đòn tập kích mới nhằm vào Ukraine

Hôm 20/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tiến hành “cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên bộ, cùng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở công nghiệp – quân sự đang phát triển hệ thống tên lửa Sapsan, sản xuất UAV tấn công, xe chiến đấu robot, UAV đánh chặn và đạn lảng vảng của Ukraine”.

“Mục tiêu của cuộc tập kích đã đạt được. Tất cả mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo Militarnyi, Sapsan là loại tên lửa đạn đạo với sức mạnh đáng gờm do Ukraine sản xuất nhằm thay thế cho tên lửa Tochka-U đã lỗi thời. Sapsan có thể mang theo đầu đạn nặng khoảng 480kg, tầm bắn 700km và đạt vận tốc tối đa lên tới hơn 6.300km/h.

Ukraine đang bí mật phát triển và sản xuất tên lửa Sapsan (ảnh: VoidWanderer via Wikimedia)

Hôm 20/9, giới chức Ukraine thông báo, quân đội Nga tiến hành vụ tập kích bằng tên lửa kết hợp với UAV nhằm vào Kiev, Dnipro, Mykolaiv và nhiều thành phố khác.

Ông Borys Filatov – thị trưởng Dnipro – cho hay, một tòa nhà cao tầng trong thành phố bị trúng tên lửa, hư hại nghiêm trọng.

Không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 579 UAV các loại và 8 tên lửa đạn đạo, 32 tên lửa hành trình. Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine được cho là đã bắn hạ 552 UAV, 2 tên lửa đạn đạo và 29 tên lửa hành trình.

Chiến đấu cơ F-16 cũng xuất kích để đánh chặn tên lửa, không quân Ukraine cho hay.

Ông Trump cảnh báo nguy cơ đóng cửa chính phủ

Hôm 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận chính phủ liên bang có nguy cơ đóng cửa, nếu đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại quốc hội không đạt được đồng thuận về dự luật ngân sách mới trước ngày 1/10.

Chính phủ của ông Trump có thể phải đóng cửa vào tháng 10 (ảnh: Reuters)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với đảng Dân chủ, nhưng tôi nghĩ rằng chính phủ có thể phải đóng cửa trong một khoảng thời gian”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Chúng tôi sẽ lo liệu quân đội, an sinh xã hội và các vấn đề khác”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, trong trường hợp chính phủ phải đóng cửa, “rất nhiều thứ” mà phe Dân chủ đấu tranh để có được – vốn không mấy tích cực – sẽ không được chi trả.

“Chúng tôi sẽ theo dõi và xem họ giải thích ra sao với cử tri của mình”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, dự luật ngân sách mới đã được Hạ viện Mỹ thông qua, nhưng đang mắc kẹt ở Thượng viện.

“Ở Thượng viện, chúng tôi chỉ có 53 nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong khi cần ít nhất 60 phiếu. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần thêm sự ủng hộ của phe Dân chủ”, ông Trump nói.

Hôm 19/9, 2 dự luật ngân sách cho chính phủ liên quan đã không được Thượng viện Mỹ thông qua.

Ông Putin dùng quỹ cá nhân, hỗ trợ Nam Ossetia

Tổng thống Nga Putin trích tiền từ quỹ cá nhân để trang bị thiết bị y tế cho nhiều bệnh viện ở Nam Ossetia (vùng ly khai của Gruzia).

“Nếu như phải thông qua Bộ Tài chính và Bộ Y tế, thì chúng tôi phải mất nửa năm để hoàn thành công việc này. Nhưng Tổng thống Putin đã đưa ra một quyết định đặc biệt: Ông ấy đã trích tiền mua sắm thiết bị y tế cho Nam Ossetia từ quỹ cá nhân. Nhờ có Tổng thống mà công việc mới hoàn thành”, ông Sergei Kiriyenko, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga – nói với báo giới hôm 20/9.

Theo RIA Novosti, hôm 20/9, ông Putin cũng gửi điện chúc mừng ông Alan Gagloev – lãnh đạo Nam Ossetia, nhân dịp 35 năm ngày Nam Ossetia tuyên bố thành lập Cộng hòa Nam Ossetia.

Một cuộc diễu binh cũng được tổ chức ở Tskhinvali (thủ phủ Nam Ossetia) nhân dịp này, với sự tham gia của quân nhân Nga.

Năm 1992, Ossetia bị chia cắt làm 2 phần, Bắc Ossetia trở thành nước cộng hòa thuộc Nga, còn Nam Ossetia thuộc Gruzia. Tháng 8/2008, quân đội Nga đã đánh bại lực lượng Gruzia ở Nam Ossetia. Nga sau đó công nhận độc lập của Nam Ossetia.