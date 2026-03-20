Oman kêu gọi các đồng minh của Mỹ "giải cứu" Washington khỏi cuộc chiến Iran

Ngoại trưởng Oman tin rằng việc chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt là điều thiết yếu.

Trong một bài bình luận trên tờ The Economist ngày 19/3, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, người đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp gần đây nhất giữa Washington và Tehran, cho biết Mỹ đã phạm "sai lầm lớn nhất" khi để mình bị cuốn vào cuộc xung đột này.

"Đây không phải là cuộc chiến của Mỹ" - ông viết, thêm rằng không có kịch bản thực tế nào mà cả Israel và Mỹ đều đạt được mục tiêu của mình.

Ông cảnh báo rằng mục tiêu lật đổ chế độ Iran của Israel sẽ đòi hỏi một chiến dịch trên bộ kéo dài, mở ra "một mặt trận mới trong các cuộc chiến tranh trường kỳ mà Tổng thống Donald Trump trước đây đã thề sẽ chấm dứt".

Kêu gọi bạn bè của Washington can thiệp, ông nói rằng làm như vậy đòi hỏi phải thừa nhận "mức độ mà Mỹ đã mất quyền kiểm soát chính sách đối ngoại của chính mình".

Albusaidi mô tả các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ là một phản ứng "không thể tránh khỏi, dù vô cùng đáng tiếc" đối với một cuộc chiến được "thiết kế để chấm dứt" nó, và nói rằng đó "có lẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất mà giới lãnh đạo Iran có thể lựa chọn".

Ông cũng chỉ ra sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz là một hậu quả có thể dự đoán được, cảnh báo rằng điều đó đang đẩy giá năng lượng lên cao và đe dọa một cuộc suy thoái sâu rộng.

"Nếu điều này không được những người chủ mưu cuộc chiến này lường trước được, thì đó chắc chắn là một tính toán sai lầm nghiêm trọng" - ông viết.

Về ngoại giao, Albusaidi tỏ ra bi quan, nói rằng sẽ "chắc chắn rất khó khăn" để các nhà lãnh đạo Iran quay lại đàm phán với một chính quyền đã hai lần chuyển từ đàm phán sang ném bom và ám sát.

"Nhưng con đường thoát khỏi chiến tranh, dù khó khăn cho cả hai bên, có thể phải đi qua chính sự nối lại đàm phán này" - ông viết.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2 và được cho là đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng cho đến nay, trong đó có cả Lãnh tụ tối cao lúc bấy giờ là Ayatollah Ali Khamenei.