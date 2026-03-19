Kiểm chứng thông tin Israel có Thủ tướng lâm thời thay ông Netanyahu

Bài đăng trên tài khoản Facebook Headlines360 nói rằng Israel có Thủ tướng lâm thời thay ông Netanyahu. Ảnh chụp màn hình Facebook Headlines360

Báo Newsweek ngày 18/3 đưa tin, một bài đăng từ tài khoản Facebook có tên Headlines360 tuyên bố, ông Yariv Levin - hiện là Phó Thủ tướng Israel - đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời, thay thế Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Bài viết nêu:“Trong một bước chuyển chính trị lớn, ông Yariv Levin đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời của Israel, tiếp quản vai trò lãnh đạo từ ông Netanyahu… trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với những thách thức an ninh khu vực và tranh cãi lập pháp nội bộ”.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, với hơn 36 nghìn lượt tương tác, 8,8 nghìn lượt chia sẻ và hơn 12 nghìn bình luận chỉ trong thời gian ngắn.

Ông Yariv và ông Netanyahu tại một sự kiện. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, theo mục kiểm chứng thông tin của báo Newsweek, không có bất kỳ thông báo hay báo cáo chính thức nào cho thấy ông Netanyahu đã từ chức hoặc ông Levin được bổ nhiệm thay thế.

Thông tin trên thực tế chỉ xuất hiện duy nhất trên trang Facebook nói trên, không được xác nhận bởi các cơ quan truyền thông uy tín hay nguồn tin chính phủ Israel.

Tin đồn nối tiếp

Theo Newsweek, tin đồn về việc thay đổi lãnh đạo xuất hiện ngay sau một làn sóng thông tin gây tranh cãi khác trên mạng xã hội về ông Netanyahu.

Một video gần đây do chính phủ Israel công bố “bị cho” là có cảnh cho thấy ông Netanyahu có… 6 ngón tay. Một số ý kiến suy đoán đây là dấu hiệu nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, kiểm chứng của Newsweek khẳng định thông tin này không chính xác. Đoạn video dài khoảng 8 phút do chính phủ Israel đăng tải thực tế cho thấy bàn tay của ông Netanyahu hoàn toàn bình thường.

Mạng xã hội tiếp tục lan truyền các thuyết âm mưu xoay quanh một video khác ghi lại cảnh ông Netanyahu xuất hiện tại một quán cà phê. Một số tài khoản cho rằng đây là sản phẩm AI, viện dẫn những chi tiết “bất thường” trong hình ảnh và chuyển động. Dù vậy, các nguồn tin chính thức từ Israel đã bác bỏ, khẳng định video là có thật và được quay tại một quán cà phê ở Jerusalem, nhằm chứng minh ông Netanyahu vẫn khỏe mạnh.

Ảnh chụp màn hình cho thấy bàn tay bình thường của ông Netanyahu, khác với tin đồn lan truyền. Ảnh: Israeli Government Press Office/YouTube

Cũng từ những suy đoán trên, một số tin đồn vô căn cứ về việc ông Netanyahu qua đời đã lan truyền, nhưng hoàn toàn không có xác nhận chính thức của Israel. Trước đó, chính ông Netanyahu từng bác bỏ những tin đồn như vậy, gọi chúng là “điên rồ”.

Tin đồn lan rộng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang nhanh chóng sau khi các nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân Iran đổ vỡ. Mỹ và Israel đã tiến hành không kích Iran vào ngày 28/2, kéo theo chuỗi hành động trả đũa qua lại.

Giao tranh mở rộng và cường độ ngày càng tăng đã làm gia tăng bất ổn trong khu vực, tạo môi trường thuận lợi cho các tin đồn và thông tin sai lệch lan truyền.