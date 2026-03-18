Ông Trump: Cần suy nghĩ lại về tư cách thành viên NATO

"Tư cách thành viên của Mỹ trong NATO hiển nhiên là điều mà chúng tôi cần suy nghĩ lại. Chúng tôi đã giúp họ, nhưng họ không giúp lại chúng tôi. Điều này rất tệ với NATO", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/3, khi tiếp Thủ tướng Ireland Micheal Martin.

Ông đưa ra bình luận không lâu sau khi thông báo trên Truth Social rằng hầu hết đồng minh trong NATO không muốn hỗ trợ Mỹ đối phó Iran hay tham gia nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz, bất chấp những kêu gọi từ Washington vài ngày qua.

Ông không hài lòng khi các đồng minh đều ủng hộ mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng lại không muốn tham gia chiến dịch của Mỹ.

"Đúng vậy, nước Mỹ sẽ ghi nhớ điều này, vì với chúng tôi, nó khá gây sốc", ông nói. Khi được hỏi về khả năng có biện pháp đáp trả NATO, ông Trump nói chưa có kế hoạch nào cụ thể. "Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó không tốt cho mối quan hệ hợp tác, khi họ nói rằng 'điều bạn làm rất tuyệt, nhưng chúng tôi sẽ không giúp một tay'".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/3. Ảnh: AFP

Ông Trump nói việc đề nghị các đồng minh tham gia chiến dịch mở cửa eo biển Hormuz là "phép thử lòng trung thành", cho rằng đây chỉ là nhiệm vụ nhỏ đối với những quốc gia phụ thuộc nhiều vào chiếc ô an ninh của Mỹ. Ông tiết lộ một số nước như Qatar, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ, nhưng không nêu vai trò cụ thể.

Ông Trump chỉ trích NATO đang mắc sai lầm nghiêm trọng khi quyết định đứng ngoài cuộc. Ông cũng nhắc lại việc Mỹ hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga dù quyết định này có lợi cho châu Âu nhiều hơn cho Washington.

Washington những ngày qua nỗ lực vận động thành lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Iran đã khiến tuyến đường này bị gián đoạn nghiêm trọng với các đòn tập kích tên lửa và UAV tự sát, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Phần lớn lãnh đạo các nước đồng minh của Mỹ, nổi bật là các nước châu Âu, từ chối tham gia vì không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến mà họ không châm ngòi và cũng không được tham vấn trước.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng chiến sự ở Trung Đông "không phải nhiệm vụ của NATO", còn Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran "không phải cuộc chiến của chúng tôi".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Paris sẽ không tham gia các hoạt động giải vây eo Hormuz vì không phải là bên trong xung đột và chỉ tham gia hộ tống tàu thuyền khi tình hình ổn định hơn.