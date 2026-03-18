Phát biểu mới nhất của chủ tịch Cuba trong quan hệ với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đồng thời cảnh báo Cuba sẽ chống lại "mọi hình thức xâm lược từ bên ngoài".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, theo trang Times of India, ông Díaz-Canel viết: “Trong kịch bản xấu nhất, Cuba có một điều chắc chắn: bất kỳ kẻ xâm lược từ bên ngoài nào cũng sẽ vấp phải sự kháng cự không thể phá vỡ.”

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-3 leo thang những phát ngôn cứng rắn nhằm vào Cuba khi khẳng định “có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn” với quốc gia láng giềng này.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tại cuộc họp báo hôm 13-3. Ảnh: EFE

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel có phản ứng nói trên trong bối cảnh đất nước hiện gặp khủng hoảng năng lượng và chính phủ Cuba đang chịu sức ép ngày càng lớn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Chủ tịch Díaz-Canel hôm 13-3 cho biết các quan chức Cuba đã đàm phán với chính phủ Mỹ nhằm xác định các vấn đề song phương cần giải quyết. Ông Díaz-Canel khẳng định các nhà đàm phán Cuba đã tham gia trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị của cả hai nước, tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của chính phủ Cuba cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông nhấn mạnh mục đích của các cuộc đàm phán là xác định những vấn đề song phương cần giải quyết, đánh giá thiện chí của hai bên trong việc triển khai các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực Mỹ Latin và Caribe.