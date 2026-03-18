Phát biểu mới nhất của chủ tịch Cuba trong quan hệ với Mỹ
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 18-3 chỉ trích những lời đe dọa lặp đi lặp lại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đồng thời cảnh báo Cuba sẽ chống lại "mọi hình thức xâm lược từ bên ngoài".
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, theo trang Times of India, ông Díaz-Canel viết: “Trong kịch bản xấu nhất, Cuba có một điều chắc chắn: bất kỳ kẻ xâm lược từ bên ngoài nào cũng sẽ vấp phải sự kháng cự không thể phá vỡ.”
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-3 leo thang những phát ngôn cứng rắn nhằm vào Cuba khi khẳng định “có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn” với quốc gia láng giềng này.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tại cuộc họp báo hôm 13-3. Ảnh: EFE
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel có phản ứng nói trên trong bối cảnh đất nước hiện gặp khủng hoảng năng lượng và chính phủ Cuba đang chịu sức ép ngày càng lớn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trước đó, Chủ tịch Díaz-Canel hôm 13-3 cho biết các quan chức Cuba đã đàm phán với chính phủ Mỹ nhằm xác định các vấn đề song phương cần giải quyết. Ông Díaz-Canel khẳng định các nhà đàm phán Cuba đã tham gia trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị của cả hai nước, tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của chính phủ Cuba cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế.
Ông nhấn mạnh mục đích của các cuộc đàm phán là xác định những vấn đề song phương cần giải quyết, đánh giá thiện chí của hai bên trong việc triển khai các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực Mỹ Latin và Caribe.
Trả lời phỏng vấn đài NBC News hôm 16-3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez Oliva cho biết nước này sẵn sàng thiết lập quan hệ thương mại thông suốt với các doanh nghiệp của Mỹ, cũng như với cộng đồng người Cuba đang sinh sống tại Mỹ và con cháu của họ.
Ông Pérez Oliva cho biết công dân Cuba sinh sống ở nước ngoài, như tại TP Miami - Mỹ, có thể đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân và trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp tại quê hương. Chính sách này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại mà còn mở rộng sang đầu tư, bao gồm cả các dự án quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
Tuy nhiên, theo ông Pérez Oliva, lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt đối với Cuba vẫn là yếu tố cản trở các nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế của Havana.
Trước đó, phát biểu trên truyền hình ngày 13-3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực mở rộng sự tham gia của cộng đồng người Cuba ở nước ngoài vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Theo ông Díaz-Canel, số lượng người Cuba sinh sống ở nước ngoài hoặc kéo dài thời gian lưu trú tại quê hương đang gia tăng và chính phủ coi việc lắng nghe, hỗ trợ và tạo điều kiện để cộng đồng này tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước là một trách nhiệm quan trọng.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết hòn đảo này đã không nhận được bất kỳ chuyến hàng dầu nào trong ba tháng qua.
-18/03/2026 13:02 PM (GMT+7)