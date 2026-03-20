Hà Nội cấm xe tải giờ cao điểm: Xe bán tải có bị hạn chế lưu thông vào nội đô không?

Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định, từ ngày 15/1/2026, Hà Nội chính thức áp dụng quy định cấm xe tải có tổng trọng tải dưới 2 tấn hoạt động trong khu vực nội đô vào khung giờ cao điểm.

So với trước đây, phạm vi nội đô đã được mở rộng đến đường Vành đai 3,5 (trước đó là Vành đai 3), trong khi khung giờ cao điểm được xác định từ 6h - 9h và từ 16h - 19h30 hằng ngày.

Đối với xe tải từ 2 tấn trở lên, việc lưu thông trong nội đô còn bị siết chặt hơn khi chỉ được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 21h - 6h sáng hôm sau.

Xe bán tải có bị cấm vào nội đô Hà Nội giờ cao điểm?

Những thay đổi này nhằm giảm áp lực giao thông trong giờ cao điểm, song cũng đặt ra không ít băn khoăn cho người sử dụng một số dòng xe đặc thù, đặc biệt là xe bán tải (pickup).

Anh Hoàng Nam (Hà Nội) đang sử dụng xe bán tải Ford Ranger (ca bin kép) 5 chỗ ngồi. Tuy nhiên, khi đọc các quy định cấm xe tải hoạt động trong khu vực nội đô vào khung giờ cao điểm anh Nam thấy còn nhiều băn khoăn.

“Tôi được biết xe tải có tổng trọng tải dưới 2 tấn bị cấm hoạt động trong khu vực nội đô vào khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, với dòng xe bán tải như của tôi có trọng tải dưới 950kg và một số loại xe bán tải khác có trọng tải trên 950kg thì có bị hạn chế lưu thông vào nội đô không”, anh Nam băn khoăn.

Hà Nội cấm xe tải dưới 2 tấn vào nội đô giờ cao điểm từ 6h–9h và 16h–19h30 hằng ngày. Ảnh: Quang Minh. Ảnh: Dân Việt.

Anh Hoàng Chiên (Hà Nội) cho biết, anh đang chạy loại xe bán tải ca bin kép 5 chỗ ngồi có trọng tải dưới 950kg. Anh thấy rằng xe bán tải phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình anh rất hữu ích, có thể chở cả gia đình 5 người và hàng hoá, đồ đạc trên thùng xe.

“Ngoài ra, đây là một phương tiện rất đa năng. Nếu cơ quan chức năng có kế hoạch hạn chế bớt xe vào nội đô thì cũng nên có lộ trình phù hợp và điều chỉnh thời gian hợp lý. Bên cạnh đó, cũng cần thông tin cụ thể từng loại xe tải bị hạn chế lưu thông hoặc xe bán tải bị hạn chế nếu như có để tài xế nắm rõ”, anh Chiên chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Tư thắc mắc, xe tải van có ra vào Hà Nội giờ cao điểm được không ạ? Nếu vào phố khung giờ 9h - 15h thì có phải xin giấy chấp thuận không?

Xe bán tải không thuộc diện bị cấm vào nội đô Hà Nội giờ cao điểm

Liên quan đến các thắc mắc trên, Cục cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị nhận được nhiều ý kiến của tài xế, người dân đề nghị hướng dẫn phân biệt xe ô tô con bán tải (xe pickup) và xe tải pickup. Để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và đối chiếu với phương tiện của mình, Cục CSGT trao đổi một số thông tin như sau:

Xe bán tải không bị cấm vào nội đô Hà Nội giờ cao điểm (6h–9h, 16h–19h30), không thuộc diện hạn chế như xe tải. Ảnh: Dân Việt.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì việc phân loại xe Pickup được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Trong đó, đã phân loại ô tô Pickup (cabin đơn hoặc cabin kép) thành 02 loại: Ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 08 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe, mục 2 phụ lục I Thông tư 53); Ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng, mục 3, 4 phụ lục IV Thông tư 53).

Để phân biệt xe bán tải là ô tô con pickup hay ô tô tải pickup, chủ xe cần căn cứ vào loại phương tiện và khối lượng toàn bộ ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ảnh: CSGT.

Cơ quan quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con pickup hay ô tô tải pickup và được ghi trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có hình ảnh kèm minh họa theo).

Để xác định ô tô của mình là xe ô tô con pickup hay ô tô tải pickup, chủ phương tiện căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào.

Theo các chuyên gia giao thông, thực tế thị trường Việt Nam hiện nay vẫn có một số xe bán tải có phiên bản mới hoặc đời xe nhất định có khối lượng chuyên chở cao hơn ngưỡng 950 kg, qua đó họ có thể bị xếp vào nhóm xe tải bị hạn chế hoạt động trong giờ cao điểm.