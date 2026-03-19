Điểm nóng xung đột ngày 19-3: Các nước vùng Vịnh bất ngờ thay đổi thái độ?

Sự thay đổi lập trường của vùng Vịnh đến từ thực tế Iran đã trực tiếp tấn công vào khu vực. Tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Tehran đã nhằm vào sân bay, cảng biển, cơ sở dầu khí và các trung tâm thương mại tại 6 quốc gia vùng Vịnh.

"Tâm lý của các quốc gia trong khu vực đã thay đổi rõ rệt"- ông Abdulaziz Sager, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh có trụ sở tại Ả Rập Saudi, nhận định – "Ban đầu, chúng tôi phản đối cuộc chiến, song khi Iran bắt đầu tấn công chúng tôi, họ đã trở thành kẻ thù".

Khói và lửa bốc lên nghi ngút sau gần sân bay quốc tế Dubai – UAE ngày 16-3. Ảnh: AP

Chính những cuộc tấn công này khiến các nước vùng Vịnh lo ngại rằng nếu Iran vẫn còn năng lực quân sự đáng kể, họ có thể tiếp tục sử dụng "lá bài Hormuz" để gây sức ép bất cứ lúc nào. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu.

Một nguồn tin khu vực nhấn mạnh lựa chọn hiện nay rất rõ ràng hoặc làm suy yếu Iran một cách toàn diện hoặc chấp nhận sống trong tình trạng bị đe dọa thường trực.

Dù các nước vùng Vịnh thúc đẩy Mỹ làm suy yếu Iran đến mức không còn khả năng đe dọa nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, tránh trở thành một bên trực tiếp trong cuộc chiến

Các nguồn tin cho biết hành động quân sự đơn lẻ gần như không được cân nhắc, do lo ngại nguy cơ bị Iran trả đũa trực tiếp.

Trong khi đó, nội bộ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vẫn chưa đạt được đồng thuận, mới chỉ tổ chức một cuộc họp trực tuyến và chưa có hội nghị thượng đỉnh nào bàn về phản ứng chung.

Các nước cũng đặc biệt lo ngại nguy cơ xung đột leo thang ngoài kiểm soát. Một quan chức cấp cao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khẳng định nước này "không muốn bị cuốn vào leo thang", dù vẫn để ngỏ quyền tự vệ.

Giới phân tích nhận định đây là thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược của vùng Vịnh.

Theo ông Fawaz Gerges, chuyên gia tại Trường Kinh tế London - Anh, các nước này phải cân bằng giữa mối đe dọa trước mắt từ Iran và rủi ro lớn hơn nếu bị kéo vào một cuộc chiến do Mỹ và Israel dẫn dắt.

Các tàu hàng và tàu dầu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Ở chiều ngược lại, các nguồn tin ngoại giao phương Tây và Ả Rập cho biết Mỹ đang gây sức ép để các nước vùng Vịnh tham gia chiến dịch quân sự cùng Washington và Israel.

Nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump muốn thể hiện sự ủng hộ của khu vực nhằm tăng tính chính danh quốc tế cũng như củng cố hậu thuẫn trong nước.