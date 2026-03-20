Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm chính thức Liên bang Nga

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến 25-3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Thủ tướng Mikhail Mishustin lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam ngày 14-1-2025. Ảnh: Nhật Bắc

Trước đó, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 15-1-2025.