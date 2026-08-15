Tàu chiến Mỹ gặp 'tai biến kỹ thuật', mất điện nhiều ngày trên Biển Đông

Sự cố xảy ra hôm 24/7, nhưng thông tin chỉ được người phát ngôn Hạm đội 7 hải quân Mỹ Matthew Comer công bố ngày 14/8.

"Trong quá trình làm nhiệm vụ thông thường ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold đã gặp tai biến kỹ thuật liên quan tới các máy phát và dẫn tới mất điện. Thủy thủ đoàn không bị thương tích và đã thể hiện sự bền bỉ, chuyên nghiệp và vững vàng khi phản ứng với sự cố", ông cho hay.

"Tai biến kỹ thuật" là thuật ngữ được dùng để chỉ những trục trặc liên quan đến máy móc, trang thiết bị, kết cấu tàu hoặc hệ thống điều khiển, dẫn đến nguy cơ hoặc gây ra tai nạn hàng hải.

Khu trục hạm USS Benfold hoạt động trên Biển Đông ngày 23/7. Ảnh:US Navy

Vị trí xảy ra sự cố không được tiết lộ, nhưng trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ xác định USS Benfold khi đó đang hoạt động ở Biển Đông.

Trung tá Comer thêm rằng tình trạng mất điện khiến thủy thủ đoàn không thể sử dụng bếp ăn, nhà vệ sinh và hệ thống điều hòa. Nguồn nước uống trên tàu cũng bị ảnh hưởng. Ông không tiết lộ liệu các hệ thống cảm biến và điều hành chiến đấu có bị vô hiệu hóa do sự cố hay không.

Nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington đã hỗ trợ USS Benfold trong quá trình di chuyển về cảng, trong đó tàu tuần dương USS Robert Smalls phụ trách cung cấp thức ăn cho thủy thủ đoàn khu trục hạm.

USS Benfold cập cảng Subic của Philippines ngày 28/7 để bắt đầu quá trình sửa chữa. Một ngày sau, thủy thủ đoàn được bố trí chỗ ở trên đất liền. Nguồn điện được khôi phục ngày 30/7. Các hoạt động sửa chữa hoàn tất ngày 7/8, trước khi USS Benfold tiếp nhiên liệu và rời vịnh Subic một ngày sau. Tàu tiến vào quân cảng Yokosuka ở Nhật Bản hôm 13/8.

Sự cố khiến USS Benfold không thể tiếp tục hành trình đến Trung Đông cùng nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington.

Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân.

Thông số cơ bản của chiến hạm lớp Arleigh Burke. Đồ họa: Việt Chung

USS Benfold thuộc phiên bản Flight I của lớp tàu khu trục Arleigh Burke, được biên chế vào năm 1996, là một trong những tàu chiến đầu tiên của Mỹ được trang bị lá chắn tên lửa đạn đạo Aegis. Chiến hạm có chi phí chế tạo khoảng một tỷ USD, tương đương hơn 2 tỷ USD hiện nay.

Tàu có chiều dài 154 m và lượng giãn nước đầy tải khoảng 9.000 tấn, từng được nâng cấp hệ thống radar, vũ khí, thông tin liên lạc, sonar và tác chiến điện tử. USS Benfold được trang bị 3 máy phát tua-bin khí Rolls-Royce AG9130F, mỗi chiếc có công suất 2,5 MW, để cung cấp điện cho các hệ thống vũ khí, radar và hạ tầng phục vụ thủy thủ đoàn.

Hồi cuối tháng 4, một tàu khu trục khác của Mỹ là USS Higgins cũng gặp "tai biến kỹ thuật" với mạng lưới phân phối điện khi làm nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự cố gây mất điện toàn tàu và làm hệ thống động lực ngừng hoạt động, khiến tàu chiến Mỹ tê liệt trên biển trong suốt nhiều giờ.