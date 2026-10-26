Hạ tầng số hơn 2.000 tỷ USD của Mỹ lọt vào tầm ngắm Iran

Thư ký Hội đồng An ninh Iran Mohsen Rezaei, cảnh báo những tài sản này có nguy cơ bị phá hủy nếu xung đột bùng phát trở lại. Ông cho biết các lợi ích của Mỹ tại khu vực có tổng giá trị hơn 2.000 tỷ USD.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo Fateh-110 của Iran. (Ảnh: MW)

Tuy nhiên, ông Rezaei nhấn mạnh Tehran chưa xác định cụ thể các trung tâm dữ liệu hay tuyến cáp biển là mục tiêu. Lời cảnh báo được đưa ra khi các tập đoàn công nghệ Mỹ đang rót hàng tỷ USD vào vùng Vịnh, với tham vọng biến khu vực này thành một trung tâm lớn của thế giới về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Microsoft đã cam kết đầu tư 15,2 tỷ USD tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong giai đoạn từ năm 2023 đến cuối năm 2029. Khoản đầu tư bao gồm phát triển các trung tâm dữ liệu phục vụ điện toán đám mây và AI tiên tiến, đồng thời hợp tác với công ty công nghệ G42 của UAE.

Trong khi đó, Amazon Web Services (AWS) đang đầu tư khoảng 5,3 tỷ USD để phát triển một khu vực điện toán đám mây tại Saudi Arabia. Google và Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia cũng đã công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm AI trị giá 10 tỷ USD.

Những dự án này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa kinh tế của các quốc gia vùng Vịnh, vốn lâu nay phụ thuộc lớn vào dầu mỏ. Bằng cách thu hút các tập đoàn công nghệ và phát triển hạ tầng số, các chính phủ trong khu vực muốn nâng cao vị thế trong ngành công nghệ toàn cầu.

Phần lớn hạ tầng công nghệ nói trên đã đi vào hoạt động. AWS hiện vận hành các khu vực điện toán đám mây tại UAE và Bahrain, trong khi Microsoft, Google và Oracle cũng duy trì trung tâm dữ liệu cùng các dịch vụ điện toán đám mây tại nhiều thị trường vùng Vịnh.

Các cơ sở này cung cấp năng lực tính toán cho doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính. Đối với những hệ thống AI ngày càng phức tạp, hạ tầng hỗ trợ còn đòi hỏi nguồn điện lớn, bộ xử lý chuyên dụng, hệ thống làm mát và các đường truyền thông tin dung lượng cao.

Do đó, nguy cơ đối với những cơ sở này không chỉ giới hạn ở các tập đoàn sở hữu chúng. Nếu trung tâm dữ liệu bị hư hại hoặc ngừng hoạt động, các doanh nghiệp và tổ chức phụ thuộc vào dịch vụ đám mây cũng có thể chịu ảnh hưởng. Trong bối cảnh nhiều cơ sở tập trung tại một khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự, những sự cố riêng lẻ có khả năng gây gián đoạn trên phạm vi rộng hơn.

Rủi ro này đã bộc lộ vào tháng 3/2026, khi AWS cho biết hai cơ sở của hãng tại UAE bị máy bay không người lái (UAV) tấn công trực tiếp. Một cuộc tấn công khác gần một cơ sở của hãng ở Bahrain cũng gây thiệt hại vật chất cho hạ tầng.

Theo AWS, các sự cố khiến công trình bị hư hại, nguồn điện bị gián đoạn và một số thiết bị chịu ảnh hưởng do nước trong quá trình chữa cháy. Hậu quả là nhiều dịch vụ điện toán đám mây không thể hoạt động bình thường.

AWS cảnh báo việc khôi phục sẽ mất thời gian bởi thiệt hại liên quan đến cơ sở vật chất và các hệ thống hỗ trợ, thay vì chỉ là những lỗi phần mềm có thể xử lý thông thường.

Sự gián đoạn còn tác động đến những khách hàng sử dụng hạ tầng đám mây, trong đó có các tổ chức tài chính. Những sự cố này cho thấy một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm dữ liệu có thể gây hệ lụy vượt xa phạm vi của chính cơ sở bị nhắm tới.