Mỹ sắp biến chiến hạm tỷ đô thành bia tập bắn

Hải quân Mỹ hôm 30/6 cho biết tuần dương hạm USS Mobile Bay và tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu sẽ bị đánh chìm ở vùng biển ngoài khơi Hawaii trong khuôn khổ cuộc diễn tập hàng hải quốc tế Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) lần thứ 30.

Cuộc diễn tập được tổ chức từ ngày 24/6 đến 31/7, song hải quân Mỹ chưa công bố thời điểm đánh chìm USS Mobile Bay.

Chiến hạm USS Mobile Bay tại Đại Tây Dương hồi năm 2019. Ảnh: US Navy

Đánh chìm tàu chiến (SINKEX) là nội dung quan trọng trong những cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển của Mỹ và đồng minh, giúp các lực lượng tham gia thuần thục kỹ năng tác chiến thực tế và vận hành hệ thống chiến đấu, vốn không thể tái hiện trên thiết bị mô phỏng.

Tàu mục tiêu trong SINKEX được tháo bỏ vũ khí, thiết bị điện tử và hệ thống nhiên liệu, khiến chúng ít có nguy cơ cháy nổ, khó bị phá hủy khung thân và đánh chìm hơn so với tàu chiến bình thường. Điều này cho phép kéo dài thời gian công kích, tạo điều kiện cho nhiều lực lượng cùng tung đòn tấn công.

Hải quân Mỹ thường sử dụng tàu loại biên làm mục tiêu trong SINKEX. Chúng được chuẩn bị theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, chỉ được đánh chìm ở vùng biển sâu ít nhất 2.000 m và cách đất liền gần 100 km. Trước cuộc diễn tập, giới chức sẽ khảo sát vùng biển để đảm bảo hoạt động không gây tổn hại cho con người và động vật biển trong khu vực thao trường.

Tàu USS Juneau trúng ngư lôi của tàu ngầm Nhật Bản trong cuộc diễn tập ở biển Philippines hôm 27/6. Ảnh: US Navy

USS Mobile Bay là chiếc thứ 7 thuộc lớp tuần dương hạm Ticonderoga, có chiều dài 173 m, chiều rộng khoảng 17 m, lượng giãn nước đầy tải gần 10.000 tấn. Tàu được hạ thủy năm 1985, đưa vào biên chế hải quân Mỹ sau đó hai năm và bị loại biên hồi năm 2023.

Chiến hạm lớp Ticonderoga được trang bị lá chắn Aegis, hệ thống mang tính xương sống trong mạng lưới phòng thủ đa tầng của hải quân Mỹ. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng một tỷ USD.

Đây là lớp tàu mặt nước duy nhất của Mỹ có khả năng chỉ huy và kiểm soát phòng không, đồng thời đóng vai trò đầu não điều phối mọi hoạt động phòng thủ đường không trong các nhóm tác chiến tàu sân bay. Mỗi tàu được trang bị 122 bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa, so với 90-96 ống trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Tổng cộng 27 tàu tuần dương lớp Ticonderoga đã được chế tạo. Trong số này chỉ còn 7 tàu trong biên chế hải quân Mỹ, số còn lại đã bị loại biên để chờ tháo dỡ hoặc đánh chìm trong diễn tập.