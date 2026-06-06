Thiệt hại thảm khốc của siêu tàu sân bay Mỹ sau cuộc tấn công của Iran ông Trump không muốn tiết lộ

Ảnh minh họa tàu sân bay Mỹ: Saba

Theo CNN, vụ cháy bùng phát vào tháng 3 khi tàu sân bay lớn nhất thế giới đang triển khai hoạt động trong khu vực Trung Đông nhằm hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy thiệt hại trên tàu lớn hơn đáng kể so với những gì Hải quân Mỹ từng thông báo trước đó.

Ngoài đám cháy, các nguồn tin cho biết hệ thống chữa cháy trên tàu đã gặp sự cố, khiến ngọn lửa lan rộng và gây thiệt hại trên diện rộng.

CNN dẫn các nguồn thạo tin nhận định mức độ tổn thất thực tế có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin được công bố công khai vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Một số nguồn tin còn cho rằng những thiệt hại này phản ánh phần nào tổn thất mà quân đội Mỹ phải đối mặt trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trước đó, vào tháng 3, Hải quân Mỹ chỉ ra thông cáo ngắn gọn cho biết đám cháy đã được “khống chế”, hai thủy thủ bị thương nhẹ và tàu sân bay vẫn “hoạt động hoàn toàn bình thường”.

Tuy nhiên, các hình ảnh mới mà CNN thu thập được cho thấy vụ cháy nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mô tả ban đầu của Hải quân Mỹ.

Một thủy thủ tham gia chữa cháy kể lại rằng anh đã rơi vào tình huống “chiến đấu hoặc chết”, khi cùng đồng đội nỗ lực ngăn ngọn lửa lan rộng khắp con tàu.

Các đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy khu vực nghỉ ngơi của thủy thủ đoàn bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại những khung kim loại cháy đen và biến dạng. Trần nhà cũng bị hư hại nặng do sức nóng.

Dây điện cháy sém buông thõng từ trần xuống, trong khi tro bụi phủ kín sàn xung quanh các giường ngủ.

Đám cháy kéo dài 30 giờ

Theo CNN, phải mất khoảng 30 giờ lực lượng trên tàu mới dập tắt hoàn toàn được đám cháy.

Toàn bộ thủy thủ đoàn gồm khoảng 4.500 người đã được huy động tham gia ứng phó.

Gần 600 thủy thủ mất nơi ở do các khoang ngủ bị hư hại.

“Một thời điểm nào đó tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất con tàu”, một thủy thủ nói.

Theo lời kể của một thủy thủ và một quan chức cấp cao Mỹ nắm rõ vụ việc, hệ thống chữa cháy trên tàu đã không hoạt động đúng chức năng, buộc các thủy thủ phải tự tìm cách ngăn đám cháy lan rộng.

Một quan chức Mỹ cho biết thông cáo chính thức của Hải quân đã giảm nhẹ tác động thực tế của vụ cháy đối với USS Gerald R. Ford khi con tàu đang hoạt động tại Biển Đỏ để hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống Iran.

Theo nguồn tin này, vụ cháy đã ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tác chiến của tàu và phải mất hai ngày các hoạt động không quân mới được khôi phục.

Sau đó, tàu đã phải thực hiện các sửa chữa tạm thời tại một cảng ở Hy Lạp.

Khi được hỏi về quy mô vụ cháy cũng như sự cố của hệ thống chữa cháy, người phát ngôn Hải quân Mỹ cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay đắt nhất từng được chế tạo, với chi phí khoảng 13 tỷ USD.

Con tàu đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran, với các phi đội liên tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu từ boong tàu.

Một thủy thủ kể lại rằng anh từng nhìn thấy những vệt sáng màu cam trên bầu trời Biển Đỏ khi các tên lửa hoặc UAV của Iran xuất hiện ở đường chân trời.

Theo anh, mỗi khi các mối đe dọa từ Iran tiến vào phạm vi nguy hiểm, hệ thống báo động trên tàu sẽ kích hoạt và yêu cầu toàn bộ thủy thủ đoàn chuẩn bị các biện pháp kiểm soát thiệt hại.

Không chỉ đối mặt với vụ cháy, thủy thủ đoàn USS Gerald R. Ford còn gặp nhiều vấn đề khác trong đợt triển khai kéo dài 11 tháng.

Một số thủy thủ cho biết hệ thống đường ống nước thường xuyên gặp trục trặc.

“Nếu đang ở phía mũi tàu, bạn phải đi bộ đến tận cuối tàu mới tìm được một nhà vệ sinh còn hoạt động", một người kể lại.

Một nguồn tin quân sự nhận định những tổn thất được tiết lộ hiện nay chỉ là một phần nhỏ trong những gì lực lượng Mỹ phải hứng chịu từ các cuộc tấn công của Iran, đồng thời cho rằng trong tương lai có thể sẽ xuất hiện thêm các thông tin mới về quy mô thiệt hại thực tế.

Iran tuyên bố tiếp tục đối đầu

Trước đó cùng ngày, quân đội Iran tuyên bố đã phóng tên lửa cảnh báo và triển khai UAV nhằm vào hai tàu khu trục Mỹ tại Vịnh Oman, cáo buộc các tàu này có hành vi quấy rối hàng hải.

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Fars đăng tải, Iran cho biết sau khi phóng các tên lửa Qader và triển khai UAV tấn công Shahed Dana thế hệ mới, hai tàu khu trục Mỹ mang số hiệu DDG-103 và DDG-87 đã rời khỏi khu vực Vịnh Oman để di chuyển ra Ấn Độ Dương.

Bản tin cũng nhắc lại rằng vào ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự kéo dài 40 ngày nhằm vào Iran, gây thương vong cho hàng nghìn dân thường và tấn công nhiều cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện và nhà thờ Hồi giáo.

Để đáp trả, Iran tuyên bố đã tiến hành chiến dịch mang tên “Lời hứa Chân thật 4” (True Promise 4) nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.