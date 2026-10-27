Mỹ đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng tấn công Iran trong 96 giờ

Các quan chức Mỹ hôm 26/10 cho biết, quân đội nước này đã sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, có thể với quy mô lớn, trong vòng 96 giờ kể từ khi nhận được lệnh từ Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, ông Trump vẫn cân nhắc giữa khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran và tiếp tục leo thang xung đột, với quyết định tiếp theo có thể được đưa ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo hai quan chức Mỹ, các lực lượng cần thiết để triển khai những chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran đã được bố trí đầy đủ tại Trung Đông. Các phương án tác chiến có thể được thực hiện trong vòng 96 giờ sau khi Tổng thống Trump ra lệnh.

Tuy nhiên, Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo New York Times, trong năm nay, ông Trump nhiều lần bác bỏ các kế hoạch nối lại những chiến dịch quân sự quy mô lớn. Các quan chức cũng nhận định quyết định tiếp theo của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn khó dự đoán.

Ở thời điểm hiện tại, các lực lượng Mỹ đã sẵn sàng cho khả năng tái triển khai chiến dịch quân sự, nhưng lệnh tấn công chưa được ban hành. Trong khi đó, ông Trump vẫn công khai cân nhắc giữa việc đạt được thỏa thuận với Tehran và gia tăng sức ép quân sự nhằm vào Iran. Khả năng Washington đưa ra bước đi tiếp theo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng đang được xem xét.